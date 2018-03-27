67年前拒投共遭槍決 趙仲容今入忠烈祠

國防部27日舉行「故陸軍烈士趙仲容少將等5員入住國民革命忠烈祠」典禮，烈士遺族代表跟隨移靈至武烈士祠。（記者張嘉明攝）

2018-03-27 12:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍司令王信龍上將今日上午赴忠烈祠，為趙仲容少將等5名已故軍官進行入祠安位典禮。其中，趙仲容在國共戰爭時，於1949年被中國共產黨逮捕，由於趙拒絕投共，1951年遭槍決，享年46歲。趙仲容的女兒趙安娜表示，他對於父親英靈入忠烈祠非常感動，也希望父母在天之靈能得到安寧。

根據國防部提供的資料顯示，趙仲容為1905年生，在中華民國創立後從軍，曾參與中國抗日作戰。在國共戰爭時，趙在1949年前往華北抗戰總部，查察華北剿匪總司令部傅作義密謀叛變的動向，卻在該年6月7日被中共逮捕入獄。由於趙拒絕投共，因此被羅織「破壞群眾運動」的罪名，1951年在北京永定門遭槍決。

為此，趙仲容的遺族奔走多年，並在前國防部長馮世寬的協助下，趙仲容終於能入忠烈祠。趙安娜表示，她1997年到了美國之後，才向政府提出申請，但卻沒有父親的相關材料，她過去也對相關細節不清楚。直到透過國史館，由總統府調出檔案，證明父親為國盡了很多力。她也感謝總統府、國防部、立法院、馮世寬等人的協助，才將此事落實。

趙安娜表示，父親遭遇變故後，母親也坐了20多年牢，她兩個姊姊還精神失常，另一個姊姊在中國文化大革命時自殺，家族遭逢的苦一言難盡。父親能夠入祠，她非常感動，對於作為兒女的她來說，也盡了孝心，希望父母在天之靈能得到安寧。

除了趙仲容以外，其他4名入祠的軍官分別為徐枕瑤中校、孫玉珊上尉、潘文欽上尉、畢道洲少尉。

國防部27日舉行「故陸軍烈士趙仲容少將等5員入住國民革命忠烈祠」典禮，趙仲榮的女兒趙安娜受訪表示歷經20年的申請，終於完成心願，感到特別高興與激動。（記者張嘉明攝）