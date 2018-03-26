立委建議中華郵政釋股30％ 交長：可思考

立法院交通委員會26日審查中華郵政預算，立委陳明文認為中華郵政可以規劃上市上櫃，交通部長賀陳旦（左）表示，會朝這個目標來思考。圖為賀陳旦與中華郵政董事長王國材（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2018-03-26 13:06

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政92年改制公司化，成為交通部百分之百持股的國營公司，立委陳明文今天質詢時表示，中華郵政年年獲利，是國家的金雞母，應公開釋股30％由全民認股，讓全民可以共享中華郵政獲利。交通部長賀陳旦承諾朝這個方向努力。

立法院今天審查中華郵政預算，陳明文表示，中華郵政業務包括遞送郵件、儲金、匯兌、簡易壽險、集郵與郵政資產營運等項目，近年也均有獲利，雖然越賺越少，但郵局在國人心中始終有特殊地位，寧可選擇郵局普通利率定存，也不存金控銀行的高利率定存。

他說，國人對郵局的信賴度遠高於其他金融機構，也是郵局優勢，但中華郵政雖已公司化，仍是百分之百官股，未來是否規劃上市櫃？他也建議，中華郵政公開釋股30％由全民認股，讓全民共享中華郵政獲利。

中華郵政董事長王國材說，目前並無規劃；賀陳旦則說，佩服也很喜歡中華郵政股票上市的想法，因為國際上也有成功的例子，將朝這個方向思考努力。

陳明文建議，中華郵政可釋股不超過3成給自然人，允許民間監督，對中華郵政未來營運會更好。