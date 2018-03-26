中華郵政1年4起舞弊 立委轟後知後覺

2018-03-26 10:23

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院今天審查中華郵政預算，立委鄭寶清表示，郵局在人民心中信用非常高，存款、買保險第一時間都想到郵局，但去年瑞芳有行員私吞7億多元，金管會禁止支局不可以再賣保單，事態嚴重，且該員從事違法行為時間長達8年，卻無人發覺，直到客戶檢舉，批評中華郵政後知後覺。

中華郵政董事長王國材回應，經查該員98年開始從事違法情事，去年6月初中華郵政查出問題，大部分郵政員工優秀，僅少部分有這樣狀況，去年已開始檢討，其中，不少支局人員在職2、30年，可能有太多信任而忽略小細節，現在內部內控分3道，支局本身窗口、副理、經理等人員研擬嚴謹稽核方式，同時落實輪調，過去較無輪調，包括內部工作方式也有所改善。

鄭寶清質疑，中華郵政一年發生4件舞弊案件，有3件都是經理出問題，最高占中華郵政2307萬元，上樑不正下樑歪是最大的問題，「千里之堤潰於一穴」，希望作為警訊。

鄭寶清也質疑物流園區斥資220億元，進度卻一再延宕，106年延至109年，王國材回應，由於都審過程中，桃園市政府希望未來成為桃園亮點，所以花很多時間，公共工程已經發包，主體工程預計於4月發包。

另外，中華郵政推廣「i郵箱」，使用率卻不到6成，今年還要斥資2.4億元打造600多處，王國材說，目前僅109個不夠，隨著布點越來越多，使用率將越來越好，中華郵政持續布建，希望年底突破1000個，物件多了以後慢慢提高使用率。