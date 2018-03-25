管中閔去年赴中未申請 立委籲移民署立刻開罰

2018-03-25 23:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕台大校長當選人管中閔違法赴中案持續延燒，依照「兩岸人民關係條例」規定，管中閔現為台大人文社會高等研究院院長，須比照11職等以上公務員赴中前向內政部移民署申請許可，但根據移民署資料，管去年至今未有任何申請紀錄，不過，中國復旦大學去年6月發布的新聞與照片，證實管曾赴中，民進黨立委黃國書強調，事證明確，移民署應儘速開罰。

知情官員表示，管在2017年1月接任台大院長，此為行政職，須依照「兩岸條例」與「公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，赴中前向移民署申請，否則可處2萬元到10萬元罰鍰。事實上，「台大教職員工赴大陸地區案件審核流程」也有清楚說明。

官員解釋，管在2001年到2016年雖申請赴中28次，包括在國發會主委卸任的一年管制期間，即2015年2月2016年2月曾3次申請赴中，均經核准；不過，2017年1月後、接任院長至今，卻沒有任何申請紀錄。

但2017年6月27日復旦大學發布的新聞與照片，指管擔任「經濟學院國際諮詢委員會委員」，並出席在6月3日召開的經濟學院國際諮詢委員會年會暨論壇，他會中提議「復旦經濟學院在走向國際化的同時，也需要利用地理優勢和中國發展機遇，注重特色發展。」官員說，管在卸任國發會主委的管制一年期間，是否有違法赴中情況目前不得而知，但去年6月未申請許可，明已顯違法。

對於是否對管開罰？移民署推給台大與教育部，宣稱須先瞭解管的院長主管加給是否達11職等以上，並由台大與教育部認定後提報到移民署，移民署才能處理，「不能無端開罰」。陸委會則表示，對於擔任主管職務的教師赴中申報許可，會找教育部瞭解相關狀況，以落實相關人流制度。

黃國書批評，在過去馬政府8年「傾中」下，加上移民署行政懈怠，導致許多兼任行政職的國立大學教授往返兩岸，未申請許可就赴中，但這塊漏洞，現在必須儘速補起來。如果指標性的管案，在事證明確下，移民署辦起來都推拖拉，不積極查處，未來如何規範其他的國立大學？兩岸人流管理如何落實？