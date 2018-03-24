國民黨北市議員保守提名惹議 主委考慮增加

2018-03-24 10:09

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市議員選舉，國民黨提名小組前日確認將由原訂積極的「提名過半」、提名32或33席策略，最後僅採取相對保守的「提名達半」策略，只提名31席，關鍵就在於港湖地區少提一席。北市黨部主委黃呂錦茹今出席活動受訪時表示，會在最短的時間考量增加提名席次，在可能勝算區會考慮增加提名額度，強調要「回歸初衷」提名策略就是要過半。

黃呂錦茹表示，提名的事引起全國各界，尤其國民黨的支持者極度關心，談話性節目與媒體一直報導，她個人覺得愧疚，好像自己打了自己一個嘴巴，她自己也久久不能平復。

黃呂表示，這當中有一些選擇，原本大家選擇要保守一點，但是看到民意與媒體的反應，決定回歸初衷。

黃呂說，現在國民黨指剩下熱情的支持者，我們黨產被查封，我們現在連發薪水的錢都沒有，所以我們選擇擁抱黨的支持者，會在最短的時間會細細考量提名的席次，可能勝算區可能會考慮在增加提名額度，為回應各界的意見與廣大民意的不滿，「最後提名一定要過半」，至於32或33席目前則未定。

黃呂強調，不會針對港湖地區提名問題量身打造，會針對黨的需要，不會為某個人量身打造，提名席次程序完全按照規劃來做，有民調也有各區的主委評估。

至於補提名程序，黃呂說目前還在想怎樣的方法最為妥適，會召集提名審查小組，最後一定要通過委員會。