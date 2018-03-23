桃園航空城何去何從 反迫遷聯盟要國民黨表態

桃園航空城反迫遷聯盟等團體今早上至國民黨中央黨部遞交「公民提問書」，呼籲國民黨主席吳敦義，與黨籍桃園市長候選人陳學聖、楊麗環、魯明哲，公開說明對航空城計畫的看法。（記者黃耀徵攝）

2018-03-23 12:30

〔記者施曉光／台北報導〕桃園航空城特定區計畫案27日將提內政部都委會討論，桃園航空城被徵收居民及「航空城反迫遷聯盟」今日上午到國民黨中央黨部遞交「公民提問書」，要求國民黨主席吳敦義及幾位桃園市長參選人就航空城計畫的何去何從做出表態，但吳敦義與幾位參選人根本不在黨部，群眾在黨部前發表聲明，國民黨派出組發會社工部人員接下提問書後，平和收場。

「航空城反迫遷聯盟」說，國民黨應該讓社會大眾了解，對於這個曾經讓國民黨失去桃園市政權的議題，究竟有沒有棄舊圖新的反省能力。

台灣人權促進會林彥彤指出，航空城計畫在2010年區域計畫核定時，原本只要徵收1千多公頃，但2014年航空城特定區計畫審定版的徵收面積卻擴大到3155公頃，引發社會質疑，也導致國民黨在桃園市長選舉失利，外界將敗選主因歸咎於前桃園縣長吳志揚推動的航空城在計畫及徵收範圍都過於浮濫。

「航空城反迫遷聯盟」並質疑，當年桃園市長選前批評航空城的桃園市長鄭文燦，上任後卻對浮濫徵收的問題視若無睹，屢屢放棄縮小航空城計畫的時機，例如2016年4月航空城徵收聽證後，11月計畫再提都委會修正時，竟將原航空城計畫原封不動送內政部土地徵收審議小組，沒有要把航空城「砍掉重練」的意願。

該聯盟成員田奇峰質問，航空城的始作俑者是國民黨，但政黨輪替後，鄭文燦將完美收割前朝舊政，國民黨桃園市長挑戰者有何反應？有沒有表現出反省、改革的能力？