南市議會出席率低 林易瑩批：議員只活在看板上？

2018-03-22 14:21

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議會日前召開第二屆第七次定期大會，但開議第一天就因出席人數不足而散會，從開議到散會僅一小時，現場人數也只有17人，未達目前53席議員的3分之1。對此，時代力量永康區市議員擬參選人林易瑩批評，議員不該只活在看板上，在議場內也得好好監督市政，否則一年給付超過500萬的納稅錢給每一位議員做什麼？

林易瑩指出，台南市議會長年以來鮮少予人專業問政的印象，經常是各種混亂、打架與出席率低落的景況躍登版面，議員們每到選舉年大量出現在街頭巷尾一張張租金不菲的看板上，議事殿堂裡卻不見蹤影，2014年更2度創下因為出席率過低而流會，導致無法審查預算的離譜紀錄。她強調，但是議員每月助理費、研究費與為民服務費合計將近39萬，再加上保險、健檢及出國考察費等超過36萬的額外配合，林林總總超過500萬，如果議員疏於監督市政，那人民支出這筆納稅錢究竟是為什麼？

林易瑩痛批，前陣子因為民進黨台南市長初選廝殺激烈，眾多議員的每日行程不是跑攤，就是替各自支持的參選人站台，監督市政的職責恐怕早已被拋諸腦後，可是議員的本分難道是競選與助選嗎?在議事期間連最基本的「確實出席」都做不到，該如何向民眾交代？

除了出席率低落之外，一名前議員司機也不滿地說，議會認定的「出席」已經相當寬鬆，只要趕在下午最後截止時間簽到即可，每日能領取近3千元的出席費、膳食費及交通費，一整年下來大約可領近30萬出席費用，前老闆卻因前一晚喝酒，隔天宿醉無法開會，最後還要飆車趕在下午5點前到民治議事廳簽到，當時還要議事組等待，看到這種情形如何不失望，最終還是選擇離開。