鄧振中：美23日對台課徵鋼鋁關稅會如期實施

2018-03-22 09:38

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十一日報導〕率團到華府爭取美方豁免對台灣鋼鋁徵稅的政務委員鄧振中今天對媒體表示，目前看來川普政府對台灣課徵額外關稅的政策會如期在二十三日實施，除了美方在公告中宣佈的加拿大與墨西哥以外，包括歐盟、日本這些國家在內，要獲得國家的豁免並不容易。

美國總統川普八日根據美國貿易法案的232條款，在白宮正式宣佈對進口美國的鋼材課徵25%，對進口鋁課徵10%的關稅。他說，在北美自貿協定談判期間會暫時豁免加拿大與墨西哥的關稅，而對美國重要的盟邦會依個案檢視。

十八日抵達華府的鄧振中說，美方之所以把墨西哥跟加拿大排除是因為他們在重談自由貿易協定，另外正在重談自貿協定的還有韓國，是否豁免要看美國總統最後的決定。訪問團這次來美國還有台灣十多位從事鋼鐵工業業者，他們也安排了一些律師事務所向業者解釋如何申請個別產品項目的豁免。

鄧振中說，美方要在四月底之前決定能夠豁免的國家，目前大家只有兩條路，一條是爭取整個國家的豁免；一條是進口商跟美國的商務部申請，要求個別產品不要課徵額外的關稅。訪問團此行分兩頭努力，一方面他們跟各界說明，台灣不應被課徵額外關稅。另外，產品的豁免就安排專業律師跟台灣企業界說明申請方式。

如果週五台灣鋼鋁被課徵關稅，鄧振中說，交涉會仍將持續進行，「我們的目標是希望豁免，台灣絕對沒有幫助中國的貨品違規轉運到美國市場來。」他表示，美國政府利用這個案子打擊中國生產過剩的產品，無論是用直接或間直地傾銷到美國，所以美方要求各國和美國合作。中國透過到第三國投資或轉運把產品賣到美國，台灣沒有這個現象，都是自己業者在台設廠生產的產品。

鄧振中強調，他們來的目的是希望美方各界能了解，台灣在鋼鋁產業的貿易型態方面是個公平的國家，台灣沒有補貼任何鋼鐵企業，沒有去剽竊任何人的智慧財產權。鄧振中一行預定二十二日傍晚搭機返台。不過川普總統二十二日將對美國貿易代表署針對中國所做的301調查報告宣佈其決定，鄧振中一行也將利用此行了解這項決定對台灣的可能衝擊。