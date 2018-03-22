善款挪用延燒 花蓮王被起底 政治獻金4成來自特定業者

花蓮縣長傅崐萁。（資料照）

2018-03-22 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕206花蓮震災捐款近20億元，但花蓮縣政府卻被爆挪用8億元給觀光、石材業者紓困，引起捐款人不滿而爆發「退款潮」，花蓮縣長傅崐萁19日則表示，若捐款民眾不認同願意退款。有媒體報導，傅崐萁過去2次選縣長時，收到的政治獻金高超過4成來自觀光、石材業者兩大業者，此舉被綠委王定宇質疑，「等於是拿善款在照顧自己捐款者」

206花蓮地震捐款湧入近20億元，但其中有8億元被爆是用做給當地業者紓困，引起不少捐款人批評，也讓「館長」陳之漢和網購達人「486先生」陳延昶大呼不滿，認為自己的捐款是要用在災民身上，而非用來補助業者，兩人事後也已拿回100萬與200萬元的退款。

傅崐萁日前召開記者會表示，花蓮觀光與石材業也是受到重大影響的直接災民之一，因此才會有8億元產業損失紓困的提案，這也是參考國內重大災難的補助方式，包含台南震災及高雄氣爆等災害。

據《三立新聞》報導，傅崐萁參選第7屆立委時，有12%（120萬元）的政治獻金是來自觀光與石材業；而他在2005年與2009年參選花蓮縣長時，兩次的政治獻金收入，分別有47%（190萬元）、42%（50萬元）是來自於觀光、石材業者兩大業者，這樣看來傅崐萁似乎與特定業者很友好。

王定宇對此表示，傅崐萁就像是「拿善款在照顧自己捐款者」，這樣會讓民眾觀感不好，也會讓人產生醜陋的想法，把民眾捐出的8億元所給的對象，若很多都是他政治獻金金主的話，這樣在法律與道德上「我覺得相當不妥」。