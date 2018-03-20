柯P請益兩岸議題？ 宋楚瑜：最近沒時間多談

2018-03-20 13:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台北市長柯文哲傳拜會親民黨主席宋楚瑜，請教兩岸議題。宋今親口否認，強調最近一次與柯見面，是在台北市議員林國成兒子婚宴，還沒有時間多談兩岸、市政議題。他透露，北市府近期可能會邀請他去講課，談談如何管理政府。

柯文哲近期因「兩岸一家親」等親中說法，飽受綠營基層民眾及獨派抨擊，外傳柯為此拜會立法院長王金平及宋楚瑜等大老請益，並談及台、中的兩岸議題時，言論的「分寸」該如何拿捏。

宋楚瑜對此親口否認，表示最近一次與柯碰面，是在林國成兒子結婚時有簡短碰面，但對於兩岸及市政議題，最近還沒有時間多談，但據他了解，台北市政府可能要找他去幫市府講課，談關於如何管理這個政府。

宋話鋒一轉，表示中華民國是個主權國家，但各級政府都管得很糟，沒有人力去管這政府，還要他這老兵去教怎管政府，怎會每天吵架都不會溝通，有錢不好好用，不該用的亂用，每天都只是批評，不如積極提出建議。

對於年底地方選戰，宋楚瑜則透露，目前不管國民黨、民進黨、民國黨甚至是無黨籍的，都有私下來和他溝通，而目前親民黨重點是擺在縣市議員，縣市長部分不會刻意去安排，但若有特殊人才也不會排。

他補充說明，親民黨在縣市議員人選提名部分，不會為了提名而提名，實際做法，將採分批提名，最快4月份會向大家報告。