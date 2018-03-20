角逐高市長 親民黨議員吳益政︰將投入「在野初選」

2018-03-20 12:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕「這城市不是為政黨而存在的﹗」親民黨高市議員吳益政今證實，有意以無黨籍身份投入下屆高雄市長選舉，他進一步解讀是投入「在野黨市長初選」，鼓勵所有在野黨或對高雄有想法的人一起參加，自己預估在7月底、8月初進行初選民調，若自己能得到多數民眾支持，就會正式參選，細節將於本週六向市民報告。

吳益政畢業於美國哥倫比亞大學國際政治經濟碩士、台大政治系，曾擔任立委林宏宗國會主任，與連續4屆、共16年高市議員﹔他問政理性、有原則與遠見，尤其在環保、城市發展等層面有其理念，個人特質被同僚形容是政治理想家，且人緣也好、與藍綠均保持不錯互動。

近日地方傳聞吳益政對時局、台灣政治發展方向感到憂心，有意參與下屆高雄市長選舉，藉此鼓勵高雄市民關心公共事務﹔他本人今天鬆口證實確實有此打算，且已與親民黨主席宋楚瑜討論過。

吳益政不諱言，對於現階段高雄地方政治情況覺得擔心，他直言國民黨強烈主導某人，讓其他許多好人才被壓抑，陳宜民真的不好嗎﹖起碼應透過民調才能知道；民進黨在高雄這麼久，幾乎沒遭遇反對、制衡力量，就差沒跟習近平一樣？他感慨「這城市不是為任何政黨存在的！」

吳益政強調，高雄等了12年要選出新市長，新市長真的很重要，他希望市民朋友問問自己需要什麼，聽聽各參選人能給你什麼，希望透過自己參選，激勵更多在野朋友一起投入，邀請更多民眾共同關心公共事務。