何時辭職參選縣長？陳歐珀：目前沒有規劃

立委陳歐珀今受訪時強調，選縣長不選立委，請大家各自解讀。（記者張議晨攝）

2018-03-20 12:12

［記者張議晨／宜蘭報導］民進黨提名宜蘭縣長參選人陳歐珀，昨接受地方電視台訪談，在主持人面前強調「我不是投機的人，參選縣長就不會選立委」，這也是他對是否辭職參選的問題首度表態，不過，至於何時要辭，今陳歐珀受訪時重申，「目前沒有規劃」。

陳歐珀指出，縣內人才濟濟，有很多人有意參選立委，但依照相關規定，辭去立委必須在3個月內補選，若他現在辭職，黨內勢必還要經過激烈初選，不利於縣長選舉的整合。

至於要不要辭職，他直言，全國有很多縣市長參選人是立委身分，但宜蘭為單一選區，他也表態「選縣長就不選立委」，這已經很明確。記者追問，不選立委是指下一屆還是辭職，陳則回應，「話已經說得很清楚，其他由大家各自解讀」。

陳歐珀說，民進黨在宜蘭縣是全面執政，沒有分裂本錢，做事情有輕重緩急，「我知道很多人想選立委，但想選的人都沒跟他比表達」，現在首要之務是整合黨內意見，團結勝選。

另外，未來登記後，是否以「縣長拉立委、立委拉縣長」方式，拉抬地方選情，陳歐珀則說，五合一選舉中央有選戰策略，會再跟所有候選人凝聚共識。至於辭職不辭職，「目前沒有規劃」。