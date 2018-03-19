國民黨徵召竹東鎮長選下屆縣長？徐兆璋否認但「歡迎」

新竹縣下屆縣長國民黨「誰與爭鋒」？一直撲朔迷離，今天又出現如圖的徐兆璋候選照片瘋傳全縣，很多鄉親真的以為竹東鎮長徐兆璋以黑馬之姿被徵召了，但是包含徐兆璋本人都否認這個謠言，直言照片是「合成」的。（圖由讀者提供）

2018-03-19 21:36

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣下屆縣長國民黨誰與爭鋒一直撲朔迷離，今天傍晚竟然全縣瘋傳1張竹東鎮長徐兆璋，站在全縣行政區圖前以「新竹縣縣長候選人」身分向鄉親揮手致意的照片，以致「國民黨已經徵召徐兆璋選縣長」的耳語甚囂塵上。徐兆璋說，沒有的事！因為「我沒去黨中央爭取、也不具資格」，但是如果黨中央真的徵召，他會全力以赴、勇於承擔。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，本身就是外界鎖定檯面上立委林為洲、副縣長楊文科之外，國民黨下屆縣長的熱門人選之一。

他說，他有看到前述照片，但實際上黨中央確實還沒有任何指示，「有的話，一定會立刻跟大家報告！」他依舊牙關緊閉，不漏半點口風。

至於上週六當面向黨主席吳敦義力拱徐兆璋選縣長的竹東鎮榮華里里長林子丞說，他不知道有這張照片，更不是他做的。

不過他近期是有打算，準備跟其他人一起先替徐兆璋建置臉書粉絲專頁，後續再成立徐兆璋後援會，力挺徐兆璋代表國民黨選下屆縣長。

徐兆璋說，他不認為黨中央會把重任交給自己，也沒跟黨中央爭取徵召過，更沒有被徵召的資格。他謝謝支持者的抬愛，其實今天一早他就看到了前述照片，約有100人次問過他「真的被徵召了嗎？」還有人好心幫他到處轉發公告周知，但很明顯這是1張合成照片，不是他拍、或做的。

對於這張照片，有劉姓鄉親認為「係金A」，不然徐兆璋怎麼可能以「縣長候選人」自居？張姓鄉親則回問記者「上週六吳敦義來新竹縣以後不就在說了嗎？」徐兆璋對這些看法表示啼笑皆非。

不過他直言，國民黨檯面上已有3強在力爭「代表權」，不需要第4個人加速黨的分裂，真正愛國民黨的要團結，否則只有讓對手陣營坐收漁翁之利而已。

但是他也說，如果真的黨中央決定徵召他出來選縣長，他會勇於承擔，勇往直前，不負所託。