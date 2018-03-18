林德宇拚中市議員初選 陳菊錄音相挺

高雄市長陳菊推薦林德宇的錄音，搭配宣傳車放送，期望加深民眾的印象。（記者黃鐘山攝）

2018-03-18 12:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕前彰化縣新聞處長林德宇辭官，爭取民進黨台中市大里霧峰區市議員提名，高雄市長陳菊讚聲力挺，並稱讚是民進黨栽培的好人才，懇請鄉親支持。林德宇說，感謝花媽推薦與肯定，會持續認真拚、骨力衝，他有信心也做好準備，要做專業稱職的市議員。

繼去年獲「賴清德唯一推薦」且強調林德宇是經驗值、CP值「最高新人」後，高雄市長陳菊也向大里霧峰鄉親推薦：「德宇是民進黨栽培的好人才，在政府單位磨練10年，做過新聞處長，是最有經驗的新人。接到電話民調，懇請唯一支持林德宇。」

林德宇表示，花媽是民進黨人人敬重的政治前輩、也是深獲民眾好評的五星級市長，能夠得到花媽的推薦，代表他是值得選民寄託的好人選；花媽透過電話語音拜票來向鄉親推薦，深獲鄉親好評，跑行程常會遇到支持者興奮表示：「有有有，有接到花媽拜託交代，一定全力支持！」

林德宇競選團隊近期以搭配照片方式，製作「花媽心內話」CF於Facebook播放及透過Line通訊軟體的傳播，也獲得相當迴響。接下來將會搭配宣傳車來放送，期望能加深民眾的印象，獲得選民的認同。

林德宇說，10年幕僚磨練累積包括立法院、行政部門及黨務經驗，相信自己的能力絕對能夠為大里霧峰帶來新氣象；而相繼獲得賴清德院長與陳菊市長的推薦加持，讓他更有信心能贏得黨內初選。