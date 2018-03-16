因應中國對台31措施 政院副院長12:30說明

2018-03-16 09:40

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國祭出對台31項措施，行政院長賴清德經前晚連夜召開跨部會會議會商對策後，決定今天中午12時30分由政院副院長施俊吉召開記者會對外宣布因應對策，政院可望宣布政府要留住海內外高科技人才等興利以及相關防弊措施，防止中國挖走台灣人才及磁吸台灣產業，行政院也指示各部會統一正名，使用「對台」一詞，以正視聽，釐清這些措施並非惠台本質。

行政院這場記者會，出席官員還包括教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君、經濟部次長龔明鑫、陸委會副主委林正義、政院發言人徐國勇等人出席。

為防止台灣籍海外頂尖科技人才被中國「千人計畫」及相關補助挖走，科技部向行政院建議已推動的愛因斯坦計畫一年可補助500萬，哥倫布計畫一年可達1000萬元，仍可吸引海外有潛力的年輕學者回台，並防止台灣年輕博士出走，不過，有相關部會認為，應有更積極的做法，包括進一步明確鬆綁移民法規，才有助於向全球招攬人才。

至於政府目前對海外人才歸國的補助方案，一年是150萬元，也有部會官員認為誘因不足主張應提高補助，對於是否提高補助費，科技部次長蘇芳慶認為這可以思考。

對於中國要開放台灣公私立大學專任教師可到中國高校任教，或參與中國國家重點研發計畫，行政院評估這已違反「教育人員任用條例」等規定，但擬採納教育部建議，回歸各校獎懲規定，不過，有官員認為，政府還是要想辦法留住台灣的優秀教師，應可透過加薪留住教師。