侯友宜這樣談鄭南榕自焚 鄭南榕基金會：避責令人遺憾

門外重重警力團團包圍下，「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕在雜誌社辦公室拒捕、自焚，畫面中全副武裝的霹靂小組員警背後就是當時帶隊的侯友宜。（翻攝自鄭南榕基金會臉書）

2018-03-15 19:05

〔記者何玉華／新北報導〕參加國民黨新北市長初選的前新北市副市長侯友宜最近受訪談及鄭南榕自焚案，提到當時是「奉各級長官命令辦事」、「依法拘提」；鄭南榕基金會晚間以新聞稿表示，侯友宜為了選舉，發言明顯規避責任，雖不意外，卻令人深感遺憾。

鄭南榕基金會指出，侯友宜最當受批判的是將鄭南榕的家屬牽扯進來。新聞稿轉述鄭南榕的女兒鄭竹梅說法，她以殉道者家屬的身分回應侯友宜「迴避面對過去，才是二度傷害」。

鄭竹梅說，作為民選首長候選人的政治人物，如何看待過去，應詳細說明其理念並由現在的選民檢視。並且強調「請勿以家屬為借口，而避而不談。台灣歷史還有太多含糊未清、似是而非之處。我們應要求政治人物清楚表達其理念，以讓選民判斷。」

新聞稿指出，1989年1月，鄭南榕收到高檢處指控涉嫌叛亂傳票時，公開表示「國民黨抓不到我的人，只抓得到我的屍體」，展現堅定的意志，為了捍衛言論自由，做出強烈而鮮明的表達。侯友宜身為該案執行者之一，應當收到如此清楚的訊息。

對侯友宜在受訪時提到當時是「奉各級長官命令辦事」、「依法拘提」鄭南榕。基金會強調，侯友宜既然參選地方行政首長，不僅要接受選民的道德標準檢驗，尤有甚者，選民更須以普世的價值觀來檢視候選人今昔的言行，侯友宜先生是否適任新北市長一職，可交付選民公斷。

此外，侯友宜還說警方的任務除了依法拘提，更重要的是「救人」，還說這是一場「不完全成功的救援」。鄭南榕基金會認為，這種說法若非有意誤導，就是刻意扭曲。並引述雜誌社同仁口述，事發後消防人員「消極」救援，亦險些傷及無辜。當年警消的種種作為和部分媒體的刻意扭曲，對比侯友宜現在聲稱要「救人」，難免顯得矯情，企圖粉飾太平，自可能引來更大一波的質疑聲浪。