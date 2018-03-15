軍方擬購F-35 外交部：盼獲美支持 滿足我國防需求

2018-03-15 11:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部長嚴德發今天證實，國軍確實依照空軍需求，向美方提出購買F35戰機的規劃和構想。外交部北美司長陳立國今天說，我方面對共軍演習與軍艦繞台等壓迫性的局勢，國防需求緊迫，已向美方表明發展新一代戰機的需求，也盼獲得支持，以使我方真正的國防需求儘快獲得滿足。

嚴德發今上午到立法院外交及國防委員會業務報告，民進黨立委羅致政問，嚴德發上台後有無檢討軍購清單？嚴德發說，國安會就有做相關規劃，「這些都是鏈接的（概念）。」羅問，有無向美方買F35戰機的規劃和構想？嚴說，國軍依照空軍需要，確實提出此構想。

陳立國今天出席外交部例會時說，美國依據「台灣關係法」相關安全條款，長期提供我防衛性武器，協助我們發展國防自衛能力，我方對此非常感謝，而我與美方在溝通各項國防安全自主或軍備需求時，美方也持續表達善意和我們討論。

而對於國防部證實我方向美提出購買F35規劃，陳立國說，外交部持續本部、駐美處、跨部會與國安高層之間協調聯繫，將我方空防需求與立場，向美方說明。陳立國說，尤其我方面對共軍演習與軍艦繞台等壓迫性的局勢，國防需求緊迫，希望獲得美國行政部門、國會與產業界各方面的支持，使我們各方面真正的國防需求儘快獲得滿足

根據我國國防報告書第八章「夥伴關係」中的對美軍購流程圖，我方先依作戰需求擬定所需武器，向美方送交「報價需求信函」；美方審查後，回覆報價資料；我方獲得資料後，完成整體獲得規劃書，再向美方送交「發價書需求信函」；美方進行跨部會審查後，回覆我方發價書並通知國會，國防部在網站公告；最後雙方簽署發價書。