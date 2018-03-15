陳為廷霸氣嗆「習皇」 網友發動1人捐1元送他去北京

2014年反黑箱服貿「318太陽花學運」13日二審宣判，學運領袖黃國昌、陳為廷等人全部無罪，陳為廷則敬告習近平，「不要小看台灣，當你想對台灣動手，台灣人民會起身抵抗」。（資料照）

2018-03-15 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕「318太陽花學運」佔領立法院行動領袖陳為廷等人，13日獲高院二審宣判無罪，陳為廷在記者會上向中國國家主席習近平嗆聲，「別想隨便越雷池一步，也不要小看台灣，當你想對台灣動手，台灣人民會起身抵抗」。有網友認為陳為廷這嗆聲很霸氣，便發起「一人捐一元， 送他去北京」 的活動。

陳為廷當天聆聽判決後，在記者會上向中國國家主席習近平喊話，「我們告訴你，你可以稱帝，你可以無限期延長你的任期，但台灣是個民主國家，你不要想你可以隨隨便便越雷池一步，當你想對台灣動手，台灣人民會起身抵抗」、「我敬告習近平與中國共產黨，不要小看台灣」。

網友對此在臉書為陳為廷發起「一人捐一元， 送他去北京」的活動，內容為「一人捐一元買機票，送台灣英雄陳為廷到北京天安門當面嗆習近平主席活動！希望大家熱烈支持這個偉大台灣年輕人的勇敢！」

截至15日中午12點，已有4300多名網友表示願意參加，1.5萬人有興趣。網友也在下方留言，「捐100元，讓他盡快去」、「過去記得說話大聲點！怕他們聽不見」、「私人贊助大聲公1支，外加電池兩顆大全配」、「我出機票全額 單程！快走不送」。