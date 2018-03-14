民進黨確定提名翁章梁參選嘉義縣長 張明達：失望再失望

2018-03-14 17:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨中執會今天通過嘉義縣等四縣市提名案，嘉義縣長由提名前農委會副主委翁章梁，在黨內初選落敗的嘉義縣議長張明達下午回應，在民調過程爭議及真相不明及檢舉內容調查未明前執意提名，「失望、失望再失望」，對於外傳張明達可能脫黨與國民黨結合參選縣長，他則回應還要評估，「目前為止我還沒有跟國民黨講過」。

張明達表示，黨內初選發生抺黑、民調干擾電話等傷害黨形象的選舉操弄手段，他正式向黨中央檢舉對手，也在神明前發下「遭天譴及絕子絕孫」的毒誓自清，要求中央在真相不明及檢舉內容調查未明之前不得正式提名翁章梁，以符合程序正義，但中央執意提名，他無法接受與理解。

張明達說，過去蔡英文選總統、張花冠選縣長及陳明文選縣長及立委，他都全力相挺，「現在有被遺棄及背叛的感覺。」

張明達說，初選後傳出秋後算帳的傳言，他無法容忍支持者被秋後算帳，對手心應該要更寬闊；他也說，年底選舉絕對不會缺席，將展開「嘉義行腳」，深入基層拜訪支持者，繼續擁抱群眾。

翁章梁獲知提名後表示，是責任的開始，初選激烈，確定提名後，將致力整合團結黨內力量，民進黨在嘉義縣沒有分裂的本錢，選後會盡最大責任與誠意來團結大家，為民進黨繼續守護嘉義縣，贏得最後勝選。