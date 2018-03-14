與潤泰4財團達共識 柯市府：437億元聯開分回220億元

2018-03-14 12:56

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲砲打大巨蛋案、美河市案後，指示台北市捷運局針對7處捷運聯開案重新協商權益分配比，俗稱7小案，捷運局長張澤雄今上午開記者會，指5案已達共識，包括潤泰創新、冠德建設、富登建設、祜益建設，捷運局統計5案242億元不動產總銷，北市府分回131億元；2案雖仲裁中，但7案共437億元，估計市府目前為止可分回220億元。

張澤雄表示，北市府修訂權益分配須知，土地、建物貢獻成本費用均採複利計算，並以建物貢獻成本鑑定報告、單價引用來源佐證；市府先取得1/2捷運容積獎勵，總銷扣除1/2捷獎及投資人分配部分，為（公私）地主取得部分。他說，3月份則有捷運松江南京聯開案、台北車站特定專用區C1D1、3個捷運環狀線案子要處理，盼公開透明減少爭議。

這幾處原始權益分配鑑價基準日為使用執照取得日，台北橋站是2012年12月，投資人冠德建設原建議，地主、投資人分配比57.52％、42.48％，協商後改58.71％、41.25％。市府分回327戶小坪數住宅等、冠德建設則分回172戶等。張澤雄說，市府分回戶將作公共住宅，如租不出去則會出售。

徐匯中學站鑑價基準日2011年10月，投資人富登建設原建議，地主、投資人分配比29.082％、70.92％，協調後改46.39％、53.61％。捷運局、聯開處指，北市府分回2戶及2000坪商場等，未來商場找投資人經營收租；富登建設則分回16戶及商場等。

內湖站鑑價基準日2016年6月，投資人潤泰創新原建議，地主、投資人分配比35.01％、64.99％，協商改為59.58％、40.42％。北市府分回154戶小坪數至大坪數一般事務所、700坪商場、2戶店面等；潤泰創新分回114戶一般事務所及商場。聯開處指，市府分回商場亦找投資人經營，預計4月開幕。

菜寮站鑑價基準日2014年12月，投資人冠德建設原建議，地主、投資人分配比為29.28％、70.72％，協商改為53.19％、46.81％。北市府分回154戶等中小坪數住宅、冠德建設則分回126戶等。張澤雄則指，市府考量於北市境內提供公宅，分回戶將會銷售。

辛亥站鑑價基準日為2017年6月，投資人祜益建設原建議，地主、投資人分配比為32％、68％，協商改為46.14％、53.86％；北市府分為61戶等、祜益建設分回80戶等。另一方面，行天宮站、盧州站兩案則在仲裁中。