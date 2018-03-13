陳菊談中客與兩岸 籲兩岸不斷交流、異中求同

陳菊認為兩岸應不斷交流、異中求同。（記者王榮祥攝）

2018-03-13 16:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今在高雄市觀光協會會員大會致詞表示，這兩年來的兩岸關係，或許是我們處理不夠好﹖或者是雙方理解不夠﹖使得陸客到高雄人數減少﹗她強調高雄是開放的城市，樂於看到兩岸不斷交流、異中求同，政府會繼續努力於兩岸溝通，也非常歡迎包括陸客、東南亞、穆斯林等遊客來訪高雄。

社團法人高雄市觀光協會第六屆第一次大會下午在高雄國賓飯店舉行，市長陳菊專程到場致意，感謝業者12年來的支持，也期待往後能與市府繼續為高雄觀光努力。

陳菊致詞時特別提及兩岸關係，坦言兩岸關係讓陸客減少、讓觀光業界面臨困難，但也很感謝業者能理解政府從不放棄觀光、從沒放棄兩岸溝通。

高雄觀光協會理事長劉坤福則指出，來過高雄的旅客都會再來，第一次走馬看花、第二次深度旅遊、第三次來會長期度假，對高雄觀光很有信心﹔針對陸客減少情況，劉坤福強調與對岸持續溝通協調，可能不久的將來、會有更多陸客到訪。

高市觀光局長曾姿雯表示，去年上半年陸客到高雄人數減少很明顯，但從去年7月開始，減少幅度開始和緩，全年大概少減少29％。

儘管如此，陸客還是到訪高雄的外國遊客中比例最高族群，去年高雄240萬外國遊客裡，陸客約116萬人次、近五成比例，其次為日本、港澳﹔而高雄去年國內、外遊客總數7百54萬人次，比前年成長3萬餘人次。