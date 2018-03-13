暗指陳歐珀不夠力？時力：不然縣長讓時力來選

時代力量黨部13日舉辦記者會，由宜蘭黨部主委林郁容（左三）公布時代力量羅東鎮議員參選人歐志銘（左一）、頭城鎮議員參選人林瑞文（左二）、宜蘭市議員參選人林正芳（右三）、宜蘭市第一選區市民代表參選人郭?翰（右二）及蘇澳鎮聖愛里里長參選人黃忠志（右一）等。（記者劉信德攝）

2018-03-13 15:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今推出3位宜蘭選區擬參選人。推薦人羅東聖母醫院院長陳永興表示，宜蘭是台灣的民主聖地，民進黨身為執政黨，卻推不出適當候選人挑戰國民黨，讓人擔心民主聖地可能淪陷，他表示，盼民進黨能突破困境，「不然縣長讓時代力量來選好了」；時代力量宜蘭黨部主委林郁容則說，雖然在民進黨有很多好朋友，但時代力量一直有在準備宜蘭縣長人選。

時代力量今召開記者會提名宜蘭縣第二選區議員林瑞文、宜蘭市第一選區市民代表郭稟翰、蘇澳鎮聖愛里里長黃忠志，加上原先提名的第一選區宜蘭市議員林正芳、第六選區羅東鎮議員歐志銘，時代力量目前在宜蘭一共提名五位參選人。

陳永興說，宜蘭縣選情「讓大家有點困擾」，民進黨雖身為執政黨，民調卻是苦苦追趕國民黨，讓外界擔憂這個民主發源地會不會因此淪陷；陳永興表示，萬一宜蘭變成國民黨執政，宜蘭就更需要（時代力量）在議會監督制衡的力量。

陳永興還說，若民進黨提出的人選，到選前民調怎麼做都輸（國民黨）20%以上，「大家難道不會想找更強的候選人出來嗎？」他並建議，自己與時代力量有許多口袋名單，若民進黨真的找不到人，「可以請洪耀福找我，我再告訴他口袋名單」。

林郁容則說，宜蘭從縣長陳定南開始，一直都是綠色聖地，但執政久了，進步力量難免有退潮現象，雖然與民進黨友好，但在縣長層級還是需要備戰。

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