318二審無罪 林飛帆：佔領行政院是不得不的作法

2018-03-13 11:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕4年前因反服貿運動發生的318太陽花學運，檢方事後依涉犯煽惑他人犯罪等罪嫌，起訴當時仍為學者的立委黃國昌與學運領袖林飛帆、陳為廷等共22人，高等法院今宣判黃國昌等人二審無罪。目前在英國求學的林飛帆於臉書上表示，感謝法官不至於讓一審的「公民不服從」無罪判決再度退縮回去；他同時也呼籲，盼審理佔領行政院事件一案的法官，能理解佔領政院與立院，其實都是當時在相同背景下不得不然的作法，若他們若有罪，而我們（佔領立院）無罪，只會顯得台灣司法體系仍存在虛矯。

林飛帆說，當初馬政府為強行通過服貿，不惜發動政爭，僭越行政立法分立制衡，毀壞憲政民主，人民行使抵抗權和選擇不服從，都是不得不的選擇。

2014年4月21日，運動退場後幾天便主動向地檢署報到，說明三一八運動的原委、行動理念和願意承擔任何法律追訴的後果。林強調，他們認「做」，但堅信採取如此高強度的抵抗手段是當時時空背景下的不得不然。

林飛帆表示，當時希望在許許多多朋友承擔極高風險，以行動抵禦馬政府毀壞民主審議，透過行動與執政者配合中國對台鯨吞蠶食的政策相抗的同時，台灣的司法也能夠在此運動中同樣扮演關鍵的角色。

林飛帆說，「公民不服從」與「人民抵抗權的行使」兩概念在此運動中不可被忽略；而在民主化後的台灣，檢方仍持續以「煽惑犯罪」等威權時期的法律，羅織抵抗者罪名，又是多麼荒謬。

林飛帆說，此案一審，台北地方法院做出台灣史上首次採用「公民不服從」判決抗爭無罪的判例，跨出了台灣司法的關鍵一步，為公民社會對這個國家陷入危機時的抵禦行動鋪墊了重要的基礎。

此刻，高等法院作出的二審判決：駁回檢方上訴，維持原判的判決。雖然尚未看到詳細判決書，但仍感謝法官不至讓一審時台灣好不容易跨出的一步再度退縮回去。

林飛帆說，這個案子並沒有完結。323行政院事件裡，仍有許多被告在一審時被判決有罪，此刻仍在等待二審結果，而行政院事件裡，鎮壓民眾的決策者到執行者，至今也未被完整追究，希望行政院事件一案的法官，亦能理解佔領政院與佔領立院，其實都是當時在相同背景下不得不然的作法。

林飛帆強調，他們若有罪，而我們無罪，只會顯得台灣司法體系仍存在虛矯。