中國「惠台」31項政策？ 賴揆堅持這樣稱呼

行政院長賴清德13日赴立法院院會備詢。（記者羅沛德攝）

2018-03-13 09:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕媒體、國民黨立委提問、質詢中國所謂「惠台」31項措施時，行政院長賴清德答詢時，堅持以「對台31項政策」稱呼中方此次的統戰措施，並表示行政院除繼續彙整資料，也給多點時間，看這些是宣示還是有何措施。

中國提出31項「惠台」政策，以作為對台統戰措施之一環，對此，賴清德先前也直言中國所謂「九二共識」或「惠台政策」，最後目標都是併吞台灣。

賴揆今早赴立法院備詢前受訪，媒體問行政院對於「中國31項惠台措施因應會議」何以延期，賴表示「中國對台31項政策」，行政院會仍需進一步彙整資料，彙整、討論完後會與大家一一報告，開會時間尚未得知。

而在立委蔣乃辛質詢到相關議題時，賴清德也維持同一口徑，表示相關資料需要進一步彙整，且「中國對台31項政策」，並沒有實施細節，行政院也從媒體報導看到中國閩江學院要招攬台灣人才，等於是在廣發邀請函。

對中國相關統戰措施，賴清德也說，台灣社會對此也有些想法，再看這些措施到底薪資是多少、是否為長期性措施，因此，除了行政院在彙整資料外，也可以有多一點時間來看看，除了這樣的宣示外，還有何措施。

蔣乃辛也回應，在台灣的教授月薪若為10萬元，中國也是給10萬元，但對方給的是人民幣，一旦技術被學會後，就將之一腳踢開，如今對方大量挖角台灣的教授及學生，仍未見政府有任何因應措施。

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