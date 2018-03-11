批軌道建設「落伍」 周錫瑋：應利用新科技、共享經濟

周錫瑋草根問政之旅今天到眷村座談，現場國旗飄飄。（記者何玉華攝）

2018-03-11 14:02

〔記者何玉華／新北報導〕新北市前副市長侯友宜9日在臉書貼文表示希望請問行政院長賴清德，為什麼不把新北市的汐止民生線等納入前瞻計畫的軌道建設；對此，周錫瑋說，8800億經費的前瞻建設計畫不是福國利民的事，呼籲賴政府、蔡總統懸崖勒馬，且用軌道運輸來建構大眾運輸系統，已經落伍，新的設計如共享經濟搭配低汙染的電動車等，也比較便宜。

周錫瑋說，8800億經費不應該用在硬體建設，應該用在國家新興科技和經濟產業上的投資，以及社會上需要的福利政策、環保政策、電力政策；現在一邊編軌道預算，卻又大開燒煤炭的火力發電廠，完全與民眾、世界上的潮流背道而馳，很可悲。

周錫瑋還說，民進黨最近犯了幾個錯誤，包括開啟燃煤火力發電廠、用8800億經費做硬體建設綁樁，沒有回應到現在台灣新興科技的需求與傳統產業的哀求，在經濟上完全沒有任何的投資。8800億可以做很多事，包括教育教養、公托 ，花個5000億就可以做很多事；年輕人時興的電競、雲端、AI，若投注1000億也會有很大的發展。

周錫瑋說，社會上有很多軟體的建設也是需要的 過去台北縣、新北市用軌道運輸來建構大眾運輸系統，已經落伍了，現在已經有新的設計，如共享經濟的發展搭配低汙染的電動車，也比較便宜。