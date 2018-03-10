同志可與異性結婚=沒剝奪自由？ 他提3點質疑政大教授...

2018-03-10 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕中選會昨（9日）下午針對婚姻定義公投提案，進行聽證程序。有媒體報導，政大科管與智財所助理教授許牧彥在與會中表示，「同性戀可以跟異性結婚，這自由絕對沒有被剝奪」。對此，民進黨立委段宜康今在臉書提出3點質疑。

段宜康在文中直言，若按照許牧彥的「這個邏輯」，首先，人民面對白色恐怖，「也可以選擇不反抗」，因為這樣「不算被剝奪自由」；其次，在台穆斯林移工，「也可以選擇吃豬肉」，因為此舉「不算被覇凌」；第三，若被打得鼻青臉腫，「也可以選擇當作SM」，因為那樣「不算是家暴」。

《風傳媒》報導，聽證會當天討論內容分別為，「你是否同意婚姻，應限定在一男一女的結合」，以及「是否同意在不改變婚姻為『一男一女』結合前提下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」公投提案方代表（下福盟理事長曾獻瑩等人）、鑑定人（中正大學法律系副教授王韻茹等人）、學者代表（許牧彥等人），以及法務部、內政部代表，都出席聽證會。

報導指出，與會過程中，許牧彥「額外發表」對於大法官748號解釋的看法，「情緒相當激動」。許表示，過去法律未明確定義「婚姻為一男一女結合」，是因「沒必要」，指稱「同性婚姻是矛盾的名詞」，並批大法官「為促成立法，做出同性婚姻『這草率的名詞』」，引發民怨。

報導提到，許牧彥認為，同性戀與異性一樣享有結婚自由，「同性戀者可以跟異性結婚，這自由絕對沒有被剝奪」，但是「他們不要」。許提到，對於「748給予同性結合的自由」，沒有意見，強調「我們並不是古板、頑固」。