慈湖潑漆事件 律師籲政府撤回告訴

2018-03-09 15:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕獨派青年於228日朝蔣介石靈柩潑紅漆，事後被檢警大動作拘提、起訴，並以高額保金交保。陪同偵訊的律師何朝棟，呼籲行政院長賴清德要求國防部或其他提告者撤回告訴，落實轉型正義。

自由台灣黨、蠻番島嶼社等獨派青年，於228當天前往慈湖陵寢朝蔣介石靈柩潑紅漆，事後被警方大動作拘提到案，桃園地檢署依毀損、公然侮辱公眾紀念處所等罪嫌偵辦，最後分別以3~5萬元金額交保。

台灣北社等獨派社團，邀請律師何朝棟、前立委陳婉真、長老教會牧師鄭國忠、潑漆行動者暨輔仁大學學生羅宜、台灣大學學代會前議長王羿方、台大學代會代表林謙、自由台灣黨主席蔡丁貴等人，今天召開「落實轉型正義、拒絕政治辦案」記者會。

何朝棟說，該案並非殺人放火，警方卻以強制力拘提，非常具有針對性，檢方更以毀損罪、公然侮辱紀念處所罪嫌法辦這些年輕人，呼籲賴清德要求國防部或其他提告的單位，能撤回毀損罪等告訴，勿再興訟，落實轉型正義。

陳婉真說，當年軍警抓美麗島事件參與者也不過如此，難以想像台灣至今仍會發生這種事，這是開民主倒車，賴清德竟然說「不認同這種行為」，如此怎敢自稱是「台獨實踐者」？對此事學生一定要追究行政責任。

羅宜指出，這年代不應還存有威權者偶像崇拜，當時警方沒傳票，就發出拘票將他們拘提到案，甚至還將夥伴的機車鑰匙抽走。他強調，台灣各地仍有許多未被清除的銅像、威權遺址，民進黨政府有責任盡快落實轉型正義。