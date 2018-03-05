獨派青年對蔣介石靈柩潑漆 檢方拘提、蔡丁貴這麼說⋯

自由台灣黨主席蔡丁貴長期從事台灣自決建國運動。（記者李容萍攝）

2018-03-05 10:55

〔記者李容萍／桃園報導〕自由台灣黨員、「蠻番島嶼社」成員於228事件紀念日當天，前往桃園市大溪區慈湖陵寢以預藏的紅漆潑灑故總統蔣介石靈櫬，引起社會譁然，大溪警分局事後發通知書限期9名涉案者於3月4日前到案說明，由於9人無人到案，今天早上桃園地檢署檢察官發出拘票，警方已逕行拘提其中一名郭姓青年，預計近午移送檢方偵訊。

自由台灣黨主席蔡丁貴上午得知訊息，立即在臉書中po文，表示將發動支持者前往大溪警分局抗議，不過據了解，檢警為避免偵訊時橫生枝節，偵訊處所排除大溪警分局。

其實，蔡丁貴今天凌晨針對本報報導獨派青年慈湖潑漆後無人到案一事曾有感而發表示，就是不需要警察介入辦政治案件。政治主張到地檢署再說就可以了，願意越權替這些年輕人公開徵求義務辯護律師！法律戰就是受壓迫民族非暴力抗爭的第二階段。

蔡丁貴還說：「年輕當時，我應該不要聽爸爸的建議要我不要讀法律，不然我現在就可以像甘地一樣以律師身份自己上場為他們辯護。」

談及青年們的訴求，蔡丁貴受訪時曾說，他們（獨派青年）認為台灣現今困在「中華民國憲法」的緊箍咒中，不僅無法與中國保持合理的關係，還受中國干擾與威脅，「必須結束這樣的關係，台灣青年才會有未來。」並強調，參與抗爭者早已做好心理準備，「就照『你們的法律』處理，為了傳達理念甘願受罰。」

蔡丁貴以自己長期從事台灣自決建國運動者的角度來看，對於外界批評，他說可以理解，「因為有些人對中華民國名號仍是有感情的，擔心中華民國消失，因此有所反應也是必然的。」

獨派青年2月28日進入慈湖陵寢，對著蔣中正棺柩潑灑紅漆的畫面。（圖片取自網路）