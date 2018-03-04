參選台北市長？泌尿科權威邱文祥：市民有需要就參選

邱文祥今天下午舉辦新書分享會，會後被媒體問及是否參選台北市長，依舊未鬆口，頻說「自己的故鄉有需要，一定奉獻」，強調自己「台北囡仔」，當然會關心北市的事情。（記者周彥妤攝）

2018-03-04 17:34

〔記者周彥妤／台北報導〕外傳台北市前副市長、泌尿科權威邱文祥欲投入年底台北市長選戰，他今天下午發表新書，會後被媒體問及此事，依舊未鬆口，強調自己是「台北囡仔」，當然會關心北市的事情，頻說「自己的故鄉有需要，一定奉獻」。

邱文祥今下午於花博公園舉辦「我所求的是奉獻」新書發表會，主持人、前北市議員侯冠群於會中喊邱為「市長」，邱先是眉頭一皺，反問「你是哪裡派來的」？侯笑說，以前叫副市長都會直接叫市長。

邱文祥會後受訪問到，新書發表會是否為參選台北市長的前奏曲？他說，這是單純的新書發表會，但就像自己書所寫的，他「所求的是奉獻」，尤其自己是第15代的「台北囡仔」，台北是他的故鄉，如果故鄉需要，他願意奉獻。

媒體問是否確定參選？邱又說，未來台北市如有需要，他願意奉獻。至於如何判斷是否需要？他說，市民會告訴他。

談到是否具國民黨黨籍，邱文祥說，他和顧立雄是師大附中的學長、學弟，大家都會有一段時間加入國民黨，但後來就沒有了，很多人都有類似經驗，他強調自己無黨無派。

有媒體問到，是否會按柯P與綠營整合模式，先和藍營整合後再參選？邱說，自己本來就無黨無派，就沒有跟哪一個黨整合的事，沒有超越藍綠的問題，也不會參加哪個政黨。

媒體提到，在發表會唱「台北的天空」一曲，似乎是透露要為台北做些事情。邱說，自己一直為台北做很多事情，「尤其是在中山北路」。

台北市長柯文哲今早受訪被問到，如何看待邱文祥可能會循「柯P模式」參選，柯說，時空背景已不同。對於柯的答覆，邱說，他做了衛生局長4年、副市長2年、市政顧問總召集人3年，在市政上自己絕對不是素人。

媒體問，若台北市民需要你，何時公布參選？邱又說，假設問題很難回答，不過如果自己判斷好的話，第一個會告訴你（指發問媒體）；他強調，「政治是動態的，無法回答假設問題，不過也不能太晚啦。」

至於是否曾和老長官、前台北市長郝龍斌談過參選一事？邱說，與郝一直是好朋友，但還沒聊到這裡。

媒體問，與柯文哲曾是同學、印象為何？邱說，他是甲班、在一樓，柯在乙班、二樓，陽明讀書風氣盛，前6名可留在學校擔任助教，就可以在北榮當醫生，不必下鄉，所以當時都在唸書，坦白說不熟，但應該知道、認識，相信彼此的印象都差不多。

談到身旁好友怎麼勸進參選？邱說，有一半好友相勸好好帶領醫界，讓世界發光；有一半認為可以考慮參選。至於怎麼看目前藍綠表態參選者？比自己更適合？還是自己比他們更適合？邱說，這應由選民決定，自己講不正確、不客觀，覺得都很優秀。

媒體問，想參選北市，是覺得目前市政不如想像中好嗎？邱說，很多要從政的人，都已經講得很多，自己就不重複，自己擔心的是，市長需要一群志同道合的團隊，自己一個做事很困難，「很多人離開，是要去處理的事情。」

媒體追問，若要參選，其依據為何？邱說，外界若稱他是政治素人也好，但自己在市政上，並非素人，做了4年局長、2年副市長，對議會了解，擔任副市長期間，是代表市政府與議會的總聯絡人，這個經驗很難得。

媒體追問，選民不可能去強迫沒有意願的人參選，是否考慮現在直接和市民表態。邱再表示，「故鄉如有需要，願意奉獻，這句話很清楚。」媒體再問，所以有感受的這個需要嗎？邱反問媒體，「你們有感受到這個需要嗎？」「好多人在點頭，那就是有需要了。」邱笑說，「我看到你們好像在點頭，是你們替我回答。」

對於究竟是否參選，現場媒體詢問邱是否可以說得更清楚？邱還是以同樣一句話答覆，「故鄉有需要，絕對奉獻，『這個標題可以下』。」至於是否有強烈感受到市民需要？邱用台語說，一個台北長大的孩子，當然會關心台北的事情。

媒體問，如果要參選，團隊會儘快找到嗎？邱說：「那是選完後講的事情，哪有人在選之前就講這個事，你要考聯考前，會先說要到哪一個學校唸書嗎？修哪一趟課？這是假設問題，是太遠的事，對不起實在無法回答。」