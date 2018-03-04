菲律賓眾院外委會主席：東協與東亞對話應納入台灣

菲律賓眾議院國會對外關係委員會主席、眾議員亞瑞納斯（Rose Marie Arenas）出席東亞和平論壇。（記者呂伊萱攝）

2018-03-04 11:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕台、日、韓、菲等多名國會議員，今在前副總統呂秀蓮主辦的第一屆「東亞和平論壇」，就東亞和平議題進行對話。菲律賓眾議院國會對外關係委員會主席、眾議員亞瑞納斯（Rose Marie Arenas）說，東南亞區域透過東協的「共識決」對話維繫和平，但台灣作為亞太最重要的經濟體之一，卻沒有被納入東協或東亞高峰會對話機制，「使區域架構有所缺失」，她呼籲各方放下成見、認可台灣，共同促進和平繁榮發展。

呂秀蓮推動台灣「和平中立」理念，並舉辦「東亞和平論壇」，盼其成為和平對話的網絡。台灣立委羅致政、尤美女，韓國國會議員李恩宰、李柱榮、鄭亮碩、金奎煥，日本眾議員鈴木馨祐，菲律賓眾議員亞瑞納斯（Rose Marie Arenas）、斯威利澳（Lorna Silverio）等四國國會議員，今上午在論壇中就東亞和平的展望與機制進行對話，聚焦研討北韓非核化與中國崛起的東亞情勢。

羅致政指出，東亞地區由美國及區域主導維繫的和平穩定，近年受到強烈挑戰，尤其「強大又聰明的中國」為了成為區域共主，默不作聲地擴張，並運用其龐大市場威脅、限制其他國家的政策，並透過手段使國際上的「中國通」在論述與研究上自我設限。羅致政向在座各方喊話說，當中國透過分擊策略擴張自身，包括台灣在內的其他國家，也需有效運用策略、經常對話並協調，以面對中國威脅。

日本眾議員鈴木馨祐則提到，中國國家主席習近平連任後，為了實現中國夢、解決國內生產過剩問題，推出「一帶一路」以擴張新市場，同時在南海與東海等區域展現企圖心，也部署具備跨太平洋投射能力的軍力。鈴木馨祐強調，為有效地監測中國軍事動態，台日美需要合作無間，尤其是情報共享；而在經濟層面，擁有共同利益的越南、蒙古、菲律賓及台灣等應加強合作，創建制衡中國的框架，才能促進東亞和平。

韓國國會議員李柱榮則強調，東亞區域正經歷重要轉型階段，美國、中國、日本與俄羅斯等國都希望進一步保護各自國家利益，惟為確保東亞和平，首要之務是持續透過制裁及其他方式向北韓施壓，解決北韓核武威脅，盼今天參與的其他國家，一起集思廣益，讓北韓放棄核武。

亞瑞納斯（Rose Marie Arenas）則提到，東亞區域確實存在衝突潛在熱點，例如中日釣魚台爭端、台灣海峽與朝鮮半島等，而在崛起的東南亞區域內，也存在不同的經濟利益與政治危機；她強調，東南亞區域透過東協「共識決」價值維繫和平，但台灣作為亞太最重要的經濟體之一，卻沒有被納入東協或東亞高峰會對話機制，「使區域架構有所缺失」，呼籲各方放下成見、認可台灣，共同促進和平繁榮發展。

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