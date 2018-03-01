侯友宜選新北 洪耀福：最重要戰略是切割朱立倫

2018-03-01 17:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕新北市副市長侯友宜辭官投入國民黨新北市長初選，民進黨秘書長洪耀福今天（1日）與媒體茶敘時說，如何切割新北市長朱立倫，是侯友宜最重要的策略，很多新北的企業家認為「新北發展不如桃園」，「為什麼桃園市長鄭文燦做沒幾年，朱立倫做那麼久，新北的人口和投資卻都往桃園移動？」桃園的崛起和磁吸效應，是侯友宜要參選面臨的第一道課題。

洪耀福說，侯友宜宣布參選是意料中的事，侯應該早一點下定決心，「但作為他的老朋友是要祝福他。」至於民進黨在新北市提名的時間點，洪耀福則說不急，目前還沒討論時間點，但不會早於國民黨提名。

洪耀福分析，侯友宜是首次參選，應快速組織自己的隊伍，建立班底，不要依賴朱立倫的班底，「侯友宜最大的問題，是如何擺脫朱立倫的包袱」，如何與朱立倫切割，是侯友宜選戰最重要的戰略。

「選舉很多問題都不是在對手，而是在自己。」洪耀福說，目前兩軍都在整備，還不到短兵相接的時候，侯友宜有自己的問題，民進黨也有民進黨的問題，到底是民進黨面對自己內部問題比較好？還是侯友宜面對自己內部的問題比較好？現在還是準備期，到了短兵相接就會見真章。

對於同為國民黨內的競爭者、前台北縣長周錫瑋不斷指控侯挾行政資源選舉，洪耀福認為「這的確也是事實」，這也是侯友宜的優勢，會對黨內造成不公平競爭也是事實。

至於有外界認為，侯友宜選在昨天宣布，是「提早亮底牌」，應該有做評估，感受到國民黨內部的壓力，洪耀福認為，對侯最好的策略是帶職參選，這是最能運用市府資源的戰法，但周錫瑋一直在挑戰侯運用行政優勢做不公平競賽，的確會對侯造成傷害。

洪耀福強調，黨內競爭要有一定章法，連在民進黨沒有資源的黨部主委，參選都被要求要請假，「何況是一個副市長」，行政資源更可怕，在任職時參加初選，的確會讓人感到不公平，若侯初選勝出，外界也會認為是勝之不武。

洪耀福表示，在國民黨已經沒人的情況下，侯友宜可能在國民黨崛起，但「若我是侯友宜，不會在新北選」，而會去替國民黨征戰南台灣，變國民黨的英雄，才是大格局，「政治人物的眼光和膽識應該更大」；他認為，侯友宜不能只自我定位是朱立倫的副市長，「替朱立倫看家」，既然選國民黨路線，就要在國民黨殺出一條血路。

至於侯友宜是否會成為國民黨年底選戰「領頭羊？」洪耀福表示，「侯友宜沒選舉過，很難評論。」