現代直接民主全球論壇 明年移師台中舉行

2018-03-01 14:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府積極爭取2019年現代直接民主全球論壇的主辦權，今天與全球論壇聯盟簽署合作備忘錄，確定在台中舉行，市長林佳龍說，台中也受邀成為「世界民主城市聯盟」發起城市，這是台灣加入全球民主社群的重要一步。

市府表示，現代直接民主全球論壇自2008年在瑞士阿勞市舉辦第1屆會議，陸續於各大國際城市舉辦，今年預定於義大利羅馬舉行。論壇聚焦公民投票、數位民主、人權等議題，邀請全球超過30個國家、300名以上學者專家、政府官員及議題倡議者出席。

林佳龍市長今天與全球論壇聯盟共同創辦人Bruno Kaufmann（布諾．高曼）及Joe Mathews（喬．馬修）簽署「2019現代直接民主全球論壇合作備忘錄」，確定這場民主盛會明年移師台中舉辦。

林佳龍表示，台中這個城市非常能代表台灣的民主化歷程，日治時代的台灣議會設置請願運動就是發源於台中，戰後的台灣省議會所在地也在台中霧峰，現在又是國際非政府組織（INGO）中心所在城市，最適合舉辦這場論壇。

他又說，今年9月將在羅馬成立的「世界民主城市聯盟」，台中也受邀為發起城市之一，加上明年的全球論壇在台中，是台灣加入全球民主社群的重要一步，期待透過舉辦全球論壇來分享經驗，將有助於台灣直接民主的落實。

布諾．高曼表示，觀察到市府推動青年事務審議會、參與式預算，及未來INGO中心也將落腳台中等，因此邀請台中市成為世界民主城市聯盟」創始會員，盼在推動公民參與、參與式民主及現代民主架構更上一層樓。