黃國昌廢止新修「勞基法」公投 中選會通過了

2018-02-27 19:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕中選會委員會議今天認定時代力量所提「重審勞動基準法」公投，以及其他4個與勞基法有關的公投提案合於規定，將依公投法規定，函請戶政機關查對提案人。

時力所提「重審勞動基準法」公投，原本公投主文為「您是否同意，應廢止立法院於2018年1月10日三讀通過就勞動基準法相關條文之修正，由立法院重新討論審議？」因主文遭質疑違反「一案一事項」，時力在中選會昨天的聽證會後，刪除主文最後一句「由立法院重新討論審議」，修正後的公投案，經中選會今天的委員會議認定合於規定。

中選會今天發佈新聞稿表示，有關黃國昌所提廢止立法院2018年1月10日三讀通過勞動基準法相關修正條文；儲寧瑋所提刪除勞動基準法第34條第2項但書與第3項規定；陳素香所提廢止107年1月31日總統公布的增訂勞動基準法第32條之1等修正條文；范雲所提廢止107年1月31日總統公布的勞動基準法修正條文，回復原有規範；謝毅弘所提制定國定假日法等5案，認定合於規定，將依公民投票法第10條第4項規定函請戶政機關查對提案人。

依照「公投法」規定，提案人名冊經查對後，其提案人數不足最近一次總統、副總統選舉選舉人總數萬分之一以上時，領銜人應於30日內補提。公投提案人接著展開第二階段聯署。