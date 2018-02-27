明天228事件71週年 蔡總統親頒回復名譽證書

2018-02-27 16:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕明天是228事件71週年紀念，蔡英文總統將出席中樞紀念228儀式，親頒回復名譽證書給高齡91歲的受難者謝一誠，以及楊阿壽、劉戊成、梁阿標等3名受難者的家屬。

「228事件中樞紀念儀式暨紀念活動」在明天下午2時28分，於台北228和平紀念公園舉行，活動以「時代轉型．正義無懼」為主題，蔡總統除親頒回復名譽證書並致詞外，也將向228受難英靈獻花致意，行政院長賴清德也將出席致詞。

中樞紀念儀式結束後，台灣國家聯盟等民間社團也將在原地舉辦「228紀念音樂會」，透過音樂演出表達對受難者的悼念及對其家屬的撫慰，活動最後將邀請民眾向228紀念碑獻花致意。而台北228紀念館廣場前明天下午也有台灣樂曲演奏，同時讓民眾享用「魷魚麋」，讓大家緬懷這段台灣歷史的創痛。

此外，228基金會明天下午4時也會在總統府前的凱道上舉行「共生音樂節」，今年活動主題為「查無此人」，期望由加害者的面向出發，從而以不同的角度來理解228事件。活動持續至晚上9時30分，知名音樂人林生祥將壓軸演出。

各縣市政府明天也都將舉辦228紀念活動，包括台北市、宜蘭縣、桃園市、彰化縣、雲林縣、南投縣、台南市、高雄市等縣市有追思儀式或音樂會等活動，基隆市政府則在3月8日舉行。而嘉義市政府已提前在24日於嘉義市228紀念碑前舉行追思儀式。

228事件紀念基金會表示，「促進轉型正義條例」於去年12月三讀通過，「促進轉型正義委員會」將於今年4月掛牌運作，2018年是「轉型正義元年」，希望政府逐步落實「開放政治檔案」、「清除威權遺緒」與「平復威權時期司法不法」等任務，開啟社會和解對話與重建共生。