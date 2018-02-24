總統參與國際轉型正義活動 學者：有助切入UN架構

台灣新世紀文教基金會24日舉辦「二二八事件、白色恐怖與轉型正義的追求」討論會，台灣大學歷史系教授花亦芬（左二）認為，總統出席國際大屠殺紀念日活動，對台灣進入聯合國架構是一個非常重要的切入點。（記者朱沛雄攝）

2018-02-24 13:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今年是二二八事件71週年，台灣新世紀文教基金會今天舉辦「二二八、白色恐怖與轉型正義的追求」討論會，台灣大學歷史系教授花亦芬認為，總統出席國際大屠殺紀念日活動，對台灣進入聯合國架構是一個非常重要的切入點。此外，之前有一些高中生不了解納粹歷史，把大屠殺拿來開玩笑，這對台灣國際形象很不好，希望新的歷史課綱納入納粹、二二八、白色恐怖等歷史。

花亦芬說，從2016年起，在德國與以色列駐台辦事處共同籌辦下，台灣第一次舉辦了「國際大屠殺紀念日」的官方紀念儀式，當時的總統馬英九也應邀出席演講，隔天德國外交部在臉書官網公布前一天有舉辦「國際大屠殺紀念日」紀念儀式的國家，也提到「德國在台協會」舉辦這場紀念儀式，並以「總統」職稱稱呼馬英九。去年總統蔡英文也應邀出席「國際大屠殺紀念日」活動，明天也將再度參與今年的紀念活動。

花亦芬指出，總統連續3年實際參與「國際大屠殺紀念日」這個全球性會員國官方紀念儀式的網絡之中，這樣的參與，同時富含了「國際社會對台灣國際地位的肯認與支持的深遠意義」。對於台灣進入聯合國（UN）架構，這是一個非常重要的切入點，不要小看這樣的紀念日，這正是國際力量在幫助台灣如何慢慢進入聯合國的架構裡面。

此外，花亦芬也表示，轉型正義要成功，可以讓民主深化，一定要在國民教育和社會教育上努力。過去發生很多高中生因為不了解納粹歷史，結果用納粹大屠殺來開玩笑，台北一〇一前面，也常有人拿著納粹的旗幟和政治符號示威，這對台灣國際形象是很不好的展示。課綱的設置上，應該要列入條目，而不只是選項之一，這是社會能不能落實人權教育的指標。

另外，花亦芬認為，高中的歷史課綱對於二二八、白色恐怖的授課時數一定要足夠，而且要正式列在課綱裡面，這些可以幫助社會把轉型正義價值，真正深化成為人權價值。