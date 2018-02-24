陳明通重掌陸委會 吳敦義：破解僵局關鍵在九二共識

2018-02-24 12:02

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨政府內閣改組，國民黨主席吳敦義上午出席一場公開活動時評論表示，新任陸委會主委陳明通對兩岸熟悉且資歷豐富，如果可以打破兩岸目前「已讀不回」僵局，當然是好事。

但他也強調，陸委會只是一個橋樑、傳話管道，關鍵並非陸委會主委由誰來做，而是要能肯定「九二共識、一中各表」。

他並呼籲總統蔡英文回憶民國89年7月6日曾以陸委會主委身分，在立法院答覆立委陳超明質詢的內容，蔡英文提及兩岸在1992年有一個會談過程，「在我方立場是各自表述一個中國」。

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