當年藍營支持蕭淑麗當議長 吳敦義爆內幕...

國民黨主席吳敦義今出席私立愛愛院所舉辦的元宵公益活動，會前就選舉等相關問題接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-02-24 11:59

〔記者施曉光／台北報導〕針對農曆年前有媒體報導國民黨主席吳敦義對外宣稱，退黨參選的國民黨嘉義市前議長蕭淑麗在4年前曾經找他請當時國民黨秘書長曾永權成全當上議長，遭蕭駁斥為「說謊」，吳敦義今天上午出席私立愛愛院舉辦元宵節慶祝活動時受訪指出，自己從未對外提及此事，但他也首度透露，當年一位原嘉義太保市長的候選人向他轉達，當時國民黨提名陳以真參選嘉義市長，如果蕭家班不作梗，也能幫助陳以真，或至少保持中立，希望國民黨能支持蕭當議長。

吳敦義表示，自己只曾說過蕭淑麗最近一次曾到中央黨部主席會客室來看他，當天他的辦公室主任也在場陪同，蕭當面表達希望參選市長，他從未提及「幾年前的事」，幾年前蕭也沒來看他，只是透過某人來商量。

吳敦義指出，當年他還是副總統身分，一位他不記得姓名的原太保市長候選人來找他，轉達蕭家班的意見，宣稱陳以真已經獲得國民黨提名參選市長，如果蕭家班不作梗，也能幫助陳以真，或至少保持中立，如果無黨籍席次加上國民黨席次過半，希望國民黨支持蕭淑麗當議長。

吳敦義進一步指出，當年蕭從未來看他，他也從未提及此事，事後他透過當時黨秘書長曾永權商量，建議黨能否做考量，以確保陳以真獲勝，因此曾永全事後找當時的國民黨組發會蘇俊賓與蕭家班接觸，他並強調，當時蕭淑麗雖然剪掉黨證，但還是黨員，因此國民黨在蕭淑麗的議員選區沒有足額提名，樂觀蕭當選議長。

吳敦義強調，他所說的話都可以印證，自己從來不會說謊，蕭淑麗說他說謊，一切都是誤會，就像蕭誤會他公開宣布前嘉義市長黃敏惠要競選市長一樣。

吳敦義說，他是在出席嘉義市小組長聯合授證典禮時，才剛進會場，黃敏惠就已經在台上宣布要競選市長，自己事前並不知情，也沒講任何的話，他在台上還特別提蕭淑麗等人都是國民黨傑出人選，將來會以公平、公正、公開機制處理，卻被蕭誤會是他宣布黃敏惠要參選。

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