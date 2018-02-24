參選縣市長 吳敦義：張麗善、徐榛蔚應辭不分區立委

國民黨主席吳敦義24日出席私立愛愛院所舉辦的元宵公益活動，與院內長者同樂。（記者叢昌瑾攝）

2018-02-24 11:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨不分區政治組立委張麗善、徐榛蔚已正式獲得中常會通過提名參選雲林縣與花蓮縣長，2人是否應依2年多前切結的參選承諾，請辭不分區立委，改由名單排序在後的不分區候選人遞補，在黨內形成支持、反對兩股意見角力，黨魁吳敦義今日首度鬆口做出裁斷，徐、張兩人在適當時間應辭不分區立委。

至於另外2位沒有參加縣市長選舉的政治組不分區立委黃昭順、吳志揚，依照吳敦義的態度，只要黨部沒有指定必須出征，就無須辭去立委。

根據吳敦義指出，桃園市黨部與黨中央考量後，認為吳志揚並非唯一最強、必定要出征的人選，因此不產生收回或不收回不分區資格的問題。

吳敦義今天上午出席私立愛愛院舉辦元宵節慶祝活動時受訪表示，國民黨4位政治組不分區立委當初接受提名時與黨有簽切結書，如果他們是黨認為最適合、最有能力代表國民黨參選縣市長的人，就沒有拒絕的機會，如果拒絕，就要收回其不分區立委，如果獲得提名，適當時間也要辭不分區立委。

他還說，國民黨立委席次很少，原本35席，現有1席立委停權，只剩34席，所以參選縣市長的不分區立委身分，不能直到選舉結束後才放棄資格。

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