市政被批！林佳龍稱盧秀燕可能不甚了解 願請人報告

2018-02-23 15:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於國民黨台中市長參選人盧秀燕對台中市政的批評，市長林佳龍今天受訪時表示，也許是盧對市政不甚了解，市府已陸續回應，也願意請同仁再向她報告。

此外，林佳龍表示，很多市民向他說「樓仔厝起一半、師傅嘸通換！」尋求連任的縣市首長對手是自己，他會努力做出政績，讓市民更有感。

林佳龍今日參加東勢新丁粄節記者會，並在會後接受媒體訪問時表示，台中市已改變，如柳川、綠川、中區再生、捷運綠線即將通車、各種招商成功，以及新設工廠公司數量全國第一，治安從吊車尾到6都第一，不管水力、交通、環境改善都是具體可見，這些都是城市蛻變的指標，也是台中成為第二大城的原因，人口超高趕北，更被CNN評為「台灣最宜居城市」。台中發展已在正確的軌道上，改變已被看見。

林佳龍強調，希望競選過程能建立在正確資訊上，才會有良性的競爭與發展，任何市政討論都應建立在真實的數字上。

林佳龍表示，很多市民向他反映，「樓仔厝起一半、師傅嘸通換！」他覺得這句話很傳神，是一般人對於尋求連任地方首長的期許。

他指出，縣市首長任期一任4年，最多2屆，希望以8年時間，把重大建設做完，這也是當時市民的期待。許多建設需要一些時間，現在既然市政已上軌道，他希望能做得更好。

林佳龍表示，對尋求連任縣市首長，對手是自己，努力做出政績，讓市民有感，人們看的是一位市長是否勤政愛民、有願景與執行力，這些交由市民來決定。至於對手陣營，他都給予祝福。