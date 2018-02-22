不滿突然墨綠又粉紅 台聯黨、基進黨跟進不挺柯文哲

台北市長柯文哲「兩岸一家親」等言論，備受獨派質疑，台聯黨、基進黨都發難不挺柯。圖為柯文哲21日參加市議會新春團拜，左為議長吳碧珠。（資料照）

2018-02-22 19:11

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨表態參選台北市長人選，繼立委姚文智、前副總統呂秀蓮後，前台南縣長蘇煥智也將於3月3日宣布參選。由於市長柯文哲「兩岸一家親」等言論，備受獨派質疑，繼台灣民族黨表態要挺綠營參選人後，台聯黨主席劉一德受訪也說市長選舉不支持柯文哲，而基進黨受訪同樣發難不挺柯。

蘇煥智受訪仍賣關子，指參選的縣市、與黨內如何溝通，3月3日記者會都會說；至於如未獲黨內提名，是否考慮推黨參選？蘇也未鬆口，強調3月3日記者會中將說明。他說，參選主要考量是覺得台灣現在很慘，包括經濟、社會困境，貧富差距懸殊、年輕人出走、低薪、不婚不生，這種困局也會影響老人，老人怎麼會幸福？國家未來會變怎樣？

另一方面，劉一德受訪也表示，台聯黨2018年雖不推台北市長參選人，但仍會以「綠色」優先，當然挺姚文智、呂秀蓮，如果民進黨不提名，台聯黨也不會支持柯文哲；就是看中柯P，才會討厭柯P，因為柯「有能力把綠營出賣掉」。

劉一德表示，柯文哲的政治流動性格比國民黨還糟，突然「墨綠」、突然「粉紅」，兩岸立場很不可靠，希望柯在選前講清楚與中國關係；但他也說，柯很會玩模糊遊戲，恐在選前對獨派做出溫馨感人動作，吸引綠色選民惻隱之心。

基進黨（前身為「基進側翼」）副秘書長林春妙則說，由於柯文哲傾中、兩岸一家親言論、中國台北價值觀，該黨不會支持柯文哲，基進黨位決定要支持哪位市長候選人，但希望獨派整合出一個選項選挑戰柯文哲。基進黨台北市士林、北投區議員擬參選人王映心則說，世大運搜台灣國旗幟、大巨蛋等事件，柯從素人參政成權謀政客，她對柯也從期待變失望。