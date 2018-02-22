國際特赦組織年度人權報告 李明哲入列

國際特赦組織台灣分會與AIESEC NTU合作舉辦人權相關講座。（國際特赦組織提供）

2018-02-22 14:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕國際特赦組織今發布年度人權報告，對世界領袖背棄人權的情況提出警告。報告提到，中國以「國家安全」為由，實施多個可能對人權有重大危害的法律，不僅讓諾貝爾和平獎得主劉曉波在拘禁中病逝，多位人權工作者也遭中國以模糊的「顛覆國家政權」為由起訴。報告並將李明哲與其餘中國人權律師並列，詳述李明哲遭中國逮捕拘禁的過程。

國際特赦組織每年均發布年度人權報告，在今年發布長達400多頁的報告中，台灣的同性婚姻、兩國際公約、難民法，以及原住民傳統領域、死刑等議題均被提及。

其中，報告指出，台灣大法官會議認定現行民法規範婚姻篇章的部分，因歧視同性伴侶而違憲，立法院2016年底開始討論相關修法，不過草案在去年底仍未通過，草案一旦通過，台灣將成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

報告針對台灣的分析中也提到，儘管國際專家對台灣提出呼籲，應加快通過難民法，並納入「不遣返原則」，但台灣的難民法自2016年7月二讀通過以來毫無進展。

此外，報告針對中國的分析也提到，有關當局持續通過規範國家安全相關的法律，給予政府更多權力壓制與北京當局持不同意見的對象、強化訊息審查，並起訴人權捍衛者；報告指出，去年一月公布實施的「境外非政府組織境內活動管理法」，讓外國NGO工作者在中國的情況更為嚴峻。

報告並針對中國人權工作者情況進行分析，其中諾貝爾和平獎得主劉曉波、多位人權律師與我國非政府組織工作者李明哲的案例，都被列入報告中，說明中國迫害人權的情況。

國際特赦組織年度人權報告「世界人權現況（The State of the World's Human Rights）」中，涵蓋了現今全世界159國的人權狀況全面分析。