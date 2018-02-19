政院振興花蓮觀光補助6千萬 傅崑萁：盼有消費券當配套

傅崑其（左一）陪同國發會主委陳美伶（左二）到花蓮雲門翠堤大樓、吾居吾宿大樓等災區視察，受訪時再度重申希望政府發消費券救觀光。（記者花孟璟攝）

2018-02-19 15:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁16日向中央「喊話」，希望政府「發消費券救花蓮」，刺激觀光產業，行政院長賴清德昨天透過臉書回應，將投入6050萬元振興花蓮觀光、呼籲國人多到花蓮走走。傅崐萁今天陪同國家發展委員會主任委員陳美伶視察災區，被問到政院振興花蓮觀光的政策時，傅崐萁說「對此我們謝謝賴院長」，但他認為振興觀光之外還需要有配套政策，要透過更多方式來協助花東人民，包括發放消費券。

傅崐萁今天上午陪同國發會主委陳美伶，前往花蓮市雲門翠堤大樓、國盛六街的吾居吾宿、白金雙星大樓瞭解拆除情形，並前往七星潭大橋瞭解受損情況，年底將選花蓮縣長的妻子立委徐榛蔚也全程參與。

由於傅崐萁16日放出「發消費券救台灣、挺花蓮」；行政院長賴清德18日中午則透過臉書貼文，再次重申「會和花蓮站在一起」，一步步解決賑災與重建工程的挑戰，並呼籲國人「震災已過，花蓮的美麗不變」，花蓮需要更多溫暖，若國人朋友有出遊的規劃，請到花蓮走走，以具體行動支持花蓮，不要讓花蓮孤單。

針對「救花蓮觀光」，行政院規劃包括由觀光局提撥3000萬元貸款信用保證金給受災的旅館、飯店紓困，另補助1000萬元鼓勵旅行社組團到花蓮玩，提供包括每人住宿費500元／天、租車費補助1/2，自由行到花蓮「3人玩3天2夜」也有1天500元住宿補助，總計將投入6050萬元。

傅崐萁視察時，被媒體問到住宿費補助及6050萬元計畫，傅崐萁說，「謝謝賴院長提供住宿每人500補貼」。但傅話鋒一轉又說，從今年農曆春節年假看得出來，花蓮整體的觀光非常蕭條，尤其在蘇花改通車後，完全沒有任何塞車，表示來往車輛非常非常少，且旅館「住房只剩2成」。

他認為，振興觀光政策要有配套，因此他要再一次呼籲國家，能支持「發放消費券」政策，比方說「讓來到花東消費的遊客，事後可以憑消費單據獲得補助」，讓花東景氣產業復甦能看到立即成效；他說，希望在沒有地震的今天，全國人民一起來花蓮走一走，到花東地區消費，整個台灣一起來支持花蓮。