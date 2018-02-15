美軍太平洋司令表示 嚴肅看待台灣關係法下的責任

美軍太平洋司令哈里斯（右）。（路透）

2018-02-15 01:46

〔駐美特派員曹郁芬／華府十四日報導〕美軍太平洋司令哈里斯今天在眾院軍事委員會作證時指出，他滿意美國對台灣的支持，但必須繼續維持。他對台灣的責任與區域內的其它國家不同，受到法律規範，他要在台灣關係法之下思考防禦台灣以及協助台灣的正當防衛需求，「我嚴肅看待自己在台灣關係法之下的責任」。

軍事委員會今天邀哈理斯就美國的印太戰略作證。在回答佛州眾議員賈茲的質詢時，哈里斯做了上述表示。他說，自己的工作是協助台灣改善在二十一世紀的正當防衛需求。對於賈茲說，台灣擁抱民主自由，美國若對台灣的支持顯出弱點，對中國會送出不健康的訊號，哈里斯表示完全同意。哈里斯已被川普總統任命擔任美國駐澳洲大使，預料會順利在國會過關。

哈里斯說，美國應該協調所有部會，政府一體的視中國為美國的敵手，因為中國對美國正是如此。中國正在印太地區採取掠奪式經濟以脅迫鄰邦重組一個對中國有利的印太秩序。有些人認為中國在東海與南海的行為是機會主義，「但我不認為如此」。他說，中國是協調式，有步驟地運用其軍事與經濟力量來侵蝕一個自由開放的國際秩序。

他表示，中國在南海的侵略並未嘗到後果，即使國際仲裁結果出來，中國仍企圖在有爭議的島礁設立永久的主權，並且進一步建立軍事基地，目前中國在南海已建有七個軍事基地。中國令人印象深刻的軍事建構，在每一個方面都挑戰著美國，並且在高超音、太空科技與人工智慧等高科技方面進行重大投資，如果美國不跟上，太平洋司令部與解放軍的競爭未來會在戰場上面臨掙扎。他說，美國仍會在航行與飛越自由方面持續運作，不會讓開放的國際空間被封閉。

哈里斯表示，美國在亞太地區有持久的國家利益，美軍太平洋司令部在印太地區面臨的最大挑戰是美國在這個地區正在敗落的觀感，因此他非常感謝國會在國防預算上的支持，這對這個地區送出美國會維持安全承諾的信號。