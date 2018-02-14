台生抗議 邱榮利：沒買到2500元人民幣機票就是不爽

2018-02-14 12:08

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國片面啟動M503相關航路，致東航與廈航取消176班兩岸春節加班機。台灣學生聯誼總會下午將號召台生到交通部前抗議，總會會長邱榮利坦言，已有900多名台生回來了，但不能像往年只用2500元人民幣（約台幣11500元）買到機票就是不爽。

台灣學生聯誼總會中午先邀請抗議學生在立法院康園餐廳用餐。關於經費問題，邱榮利表示，他自己有出錢，也向5、6名台商募款，共10萬元；因為總桌數已從20桌縮減為15桌，每桌4千餘元，所以一定夠用。會選擇康園是因為距離交通部很近，15分鐘就能走過去。

他說，半個月前確實有超過千名台生無法返台，經過他們的協助，截至昨日已有900多位台生返台。但是他們有經過轉機的、有經小三通的，直飛機票從以往的2500元人民幣，到現在要4000元或更多。

對於海基會要求提供名單予以協助。邱榮利說，是他不願意給海基會，不是給不出來，因為海基會能做的，學生自己都能做，難道海基會能買單嗎？

他表示，雖然大部分台生都回來了，還是要去抗議，表達不滿。不能像往年只用2500元人民幣買到機票就是不爽，所以政府要國賠。

對於民航局統計，台灣與中國間的8個主要航線都有機位。邱榮利表示，上海是重災區，他都有朋友只能買到明日的紅眼班機商務艙了。

出席的鄧姓台生表示，他昨天返台，是買廉航春秋航空的班機，要4000元人民幣，去年買到最貴的是華航2500元人民。