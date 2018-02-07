國民黨向江啟臣岳父調頭寸 基層憂黨中央偏心

國民黨籍立委江啟臣。（資料照）

2018-02-07 12:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台中市長初選民調正在進行，但在基隆市出現民調誤植的爭議後，民調可信度遭各地質疑，現更傳出國民黨向台中市長擬參選人江啟臣的岳父、前國策顧問劉盛良借款3000萬元「調頭寸」，引發黨中央可能偏心的揣測，國民黨今強調，國民黨確實因黨產會凍結造成員工月薪發放產生影響，因此有短期借款發薪的狀況，但跟任何選舉提名或參選毫無關係。

週刊報導，國民黨因發不出薪水四處「調頭寸」，去年10月，國民黨行管會主委邱大展出面，代表國民黨向劉盛良借款3000萬元周轉，今年1月底已還款；劉盛良向週刊證實有協助國民黨向朋友借3000萬元，也不是他的錢，他也認為和初選、民調毫無瓜葛。

週刊報導，但因國民黨台中市長初選民調正在進行，兩位擬參選人盧秀燕、江啟臣選情接近，再加上基隆市長初選民調爭議發酵，國民黨與江啟臣岳父劉盛良的金錢互動關係，讓基層擔憂黨中央可能「偏心」，為初選投下變數。

國民黨發言人洪孟楷今受訪表示，國民黨確實因遭受黨產會的凍結現金，造成每個月員工的薪資調度發放產生影響，因此有短期借款以發放薪資的狀況，但這都是純粹的金錢信用借貸，且在調度之下馬上歸還。而這更與任何選舉提名或參選毫無關係。

洪孟楷強調，國民黨各縣市參選人的產生都以協調機制為主，如超過一人以上表態意願參選而無法協調，則交由參選者共同商討後決定民調公司做公平公正公開的全民電話民調，一切可受公評且毫無任何操作空間。敬請外界勿捕風捉影、做出不實報導。