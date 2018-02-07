江啟臣岳父借3千萬給國民黨 藍營中市初選埋震撼彈

江啟臣岳父劉盛良與國民黨有高達3000萬的金錢互動，儘管雙方都澄清此和選舉無關，仍引發黨內質疑。（記者廖耀東攝）

2018-02-07 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台中市長人選將以民調選出，根據《壹週刊》報導，擬參選的立委江啟臣，其岳父劉盛良與國民黨有高達3000萬的金錢互動，儘管雙方都澄清此和選舉無關，仍被質疑吳敦義偏心江啟臣，為黨內提名投下變數。

報導指出，國民黨中央民調在基隆出包後，澎湖縣、嘉義市都已表態不信任黨內民調，澎湖縣包括前黨部主委鄭清發、前立委「澎湖王」林炳坤都揚言參選；嘉義市議長蕭淑麗也稱不相信民調準確度，直接宣布脫黨參選。在台中市各項公開民調上都領先的盧秀燕，日前坦言「我也擔心被翻盤！」初選機制失去公信力後，現又爆出吳敦義和江啟臣岳父劉盛良有大筆金錢往來。

針對借錢傳聞，劉直接坦承確有此事，但他稱不是吳敦義開口借錢，並強調「10月份借3000萬，元月底就還了。」至於外界質疑此事與選舉有關，他澄清「這是臨時借的、短期間的，跟選舉完全沒有關係！只是週轉！」國民黨文傳會主委李明賢也回應也稱與選戰無關聯。江啟臣本人則說，對此事完全不知情。

劉良盛在國民黨內有「地王」之稱，以蓋房子聞名的他經營過三盟、正悅、萬代、萬良等6家建商公司，其不動產集中在文山區與新店區一帶。劉在洪秀柱任黨主席時也曾借錢給國民黨，過去相當挺馬吳執政。

另外報導提到，民進黨林佳龍要挑戰連任，實際上較擔心國民黨由江啟臣贏得初選，因為江為紅派少主，若整合黑派，選情可能開低走高。龍陣營評估，雖然盧燕秀有望贏得初選，但選情可能開高走低，且外傳原台中縣派系為了保證江啟臣下一屆能夠參選，並不會大力支持盧秀燕。對於國民黨誰出戰大台中，林佳龍正隔岸觀火。