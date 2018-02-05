桃煉廠10年完成搬遷 鄭文燦：將與南昌營區都更成公園

桃園市長鄭文燦說明南昌營區未來都更計畫。（記者許倬勛攝）

2018-02-05 12:40

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市長鄭文燦今日上午前往桃園區南昌營區，出席「桃園區南昌營區釋出規劃發展現地勘查」，南昌營區占地約7.76公頃，因營舍老舊列入調整營區，市府將與軍方採取合作開發方式推動活化，部份興建營舍，部份則設置為公園綠地或公共設施，此外鄭文燦也提到，日前爆炸的桃煉廠預定於10年內完成搬遷，市府會針對煉油廠進行都市計畫變更，將與完工後的南昌營區、汴洲萬坪公園連結，形成一座綠地大公園。

鄭文燦說，南昌營區位處市中心，因營舍老舊需要移防，他與軍方協商後認為不需就地整建，經研討後將南昌營區列為調整營區，軍方將釋出部分土地挹注營改基金以興建其他營舍，讓國軍有較優質的居住環境。

鄭文燦指出，好的營舍會保留，不堪使用的則拆除，營區內原有的內外道路系統與樹木將同步進行設計，至於私有土地部分將由地政局評估採取有償撥用或區段徵收的可行性，並由都發局協同區公司充分匯集地方意見，作為興建公園或其他公共設施的參考。

此外，鄭文燦也談到桃煉廠的遷廠計畫，市府已與中油公司協商，預定於10年內完成搬遷，該廠約480公頃的土地將進行都市計畫變更活化，待南昌營區完工後，將與桃煉廠連結、形成一座綠地大公園。