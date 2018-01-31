稱台灣應向荷蘭學習 柯P大讚：根本是科學聯合國！

柯文哲認為荷蘭是台灣很好的學習對象，並大讚荷蘭的科技園區根本是「科學聯合國」。（圖取自柯文哲IG doctorkowj）

2018-01-31 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲27日率團訪歐，今（31）日結束荷蘭行程，接下來將前往比利時參訪，並於歐洲議會發表演說。柯文哲在荷蘭視察交通與公宅政策後，曾感嘆「台灣落後太多」，而柯文哲今日也表示，荷蘭的人口、土地與經濟情況與台灣相似，是台灣很好的學習對象，並大讚荷蘭的科技園區根本是「科學聯合國」。

據《蘋果》報導，柯文哲今日參訪荷蘭恩荷芬市（Eindhoven）的科技工業園區，認為台灣在「國際化」上還是差人一截，因為園區內有來自85個國家的員工，對此柯文哲大讚根本是「科學的聯合國」，未來必須得思考如何吸引更多外國人才來台合作。

柯文哲指出，荷蘭雖然科技層面領先台灣，但人口、土地與經濟狀況與台灣相近，會是非常好的學習對象。而針對有沒有自信增加創新產業基地的招商，柯文哲則老實指出，台灣在荷蘭投資不多，但荷蘭對台投資高達200多億美元，「招商是互相的」。

針對吸引外國人才，柯文哲也進一步補充，認為很多事必須得花數十年的時間準備，例如過去自己曾提出「南洋北流」的計畫，增設獎學金吸引馬來西亞與印度人才來台，但不要幻想一年就會有成績，必須做長期準備。