東航、廈航取消加班機 交長：從未將台商作為籌碼

2018-01-30 12:09

〔記者陳宜加／台北報導〕因M503航路爭議，交通部民航局祭出反制手段，暫不核准中國東方航空、廈門航空共176班兩岸春節加班機申請，但東航、廈航「不玩了」，今天宣布取消加班機，外界關注我方後續「籌碼」。對此，交通部長賀陳旦說，從頭到尾未將台商作為籌碼，而是要就飛安問題、國安威脅講清楚。

賀陳旦說，從未不予核准東航、廈航加班機，樂見隨著旅客需要，雙方共同探討，但尚未真正做好溝通前，對方就自行宣布不申請，並不是說我方不同意。再者，過去包括加班機申請均為一波接一波、隨需求動態調整，樂見即使兩航如此決定，也應了解市場供需與自身旅客需要，今後再來申請，以旅客服務為先。

他也說，希望雙方不要強調關上任一扇門，既然東航、廈航批評無法反映民意，更不要輕易關上門，希望做更多溝通、更彈性安排。兩岸現在溝通付之闕如，長期對旅客生命安全有相當威脅，更是普世價值，國際間應共同處理，交通部將持續引發國際重視議題。

針對外界質疑，中方顯然不理會我方反制手段，交通部還有哪些籌碼？賀陳旦說，絕不是將不准加班機當成回應或籌碼，從頭到尾未將台商作為籌碼，而是就飛安問題、國安威脅講清楚，已再三提醒兩航，M503北上與W銜接航路不安全，繼續飛等於把乘客放在不安全處，多次警告未果，當然採取較保留態度，但不是威脅，希望雙方重視安全，強調溝通、而非處罰。

交通部政次范植谷強調，非常遺憾，畢竟整體春節疏運在台商返台上，政府已盡最大努力，包括提出5大配套措施，將繼續做，春節返鄉最重視的還是安全，絕不能打折，兩航取消加班機申請，某種程度來說對安全反而加分，不要飛未經協商的路線、為春運帶來更大威脅，後續全力協助疏運，台商返鄉為最高目的。

他也說，這段時間航管單位針對每一班飛航W122、W123航線，提醒旅客不要繼續走該路線，相關工作在春節期間隨航班增加將更加強，並持續透過各項管道與中方接觸，藉由各方協助、甚至向國際發聲，希望中方不要繼續飛行未經協商的航線，安全最重要。

針對國際發聲作為，民航局長林國顯說，這段期間外交部透過外館爭取各單位認同，超過120篇報導與國家說明，讓更多人了解我方重視，主因在於104年雙方曾有協議，M503南下航路西偏6浬、偏航一律往西帶，且北上與W銜接航路經雙方協議後方能啟用，我方希望回到原點再來討論，民航局也向國際民航組織說明，希望中方秉持ICAO飛安爭議原則，有爭議則須與鄰區協商，一旦沒有衝突才能執行，是飛安最高原則。

他也透露，今天下午兩點半交通部將舉辦外媒說明會，說明M503事件始末，希望中方重視訴求，他強調，「安全不是你認為沒有就沒有」，依ICAO精神就是雙方要協議，當年曾經協商，如今也應該協商再啟用。

至於後續是否將採取限縮定期航班等手段？他說，將根據情勢發展再決定，端視對岸善意與尊重程度。