嚴防敵奪港深入 國軍花蓮反登陸操演逼真

AH－1W攻擊直升機模擬遭敵追熱飛彈攻擊，發射熱焰彈反制狀況。（記者黃耀徵攝）

2018-01-30 11:24

〔記者涂鉅旻／花蓮報導〕國防部今日舉辦今年度春節加強戰備媒體參訪活動，睽違數年後再度移師花蓮舉行。為此，陸軍步、裝、砲、防空、航特單位和空軍協同作戰，除以空中戰場偵照、火力支援外，陸軍則以短程防空飛彈、戰車、迫擊炮、步兵、狙擊手等，殲滅進犯花蓮港的敵軍，現場傳出陣陣爆破聲，場面震撼。

此次演練採「實兵不實彈」演練，並以花蓮港作為防衛作戰假想固守據點。不過，軍方考量，如在花蓮港舉辦操演，恐有其他顧慮，因此在花蓮復興營區設置假想目標，進行「縮短距離演練」。

中國解放軍近年機、艦接近台灣周遭頻率增加，更加上中國「崑崙山級」兩棲登陸艦逐漸成熟，也引發兩岸登陸與反登陸戰力的討論，因此，港區防衛也成國軍重要防衛項目。而今日演訓以F-16戰機作為偵照、打擊機種，搭配AH-1W發射火箭彈，作為空中火力支援。

至於陸軍部分，則以M60A3戰車、M113裝甲車、CM22迫砲車等為裝甲主力，另搭配步兵、狙擊手相互輔助，成功擊退擔任假想敵軍，重奪花蓮港控制權。

負責此次演訓的花蓮防衛指揮部表示，此次演練除AH-1W直升機發射熱焰彈外，其他則運用鈦雷、空包彈、TNT炸藥、煙霧罐增加演訓逼真度。此次春節加強戰備操演，著重於聯合演練、指管通聯掌握，透過想定狀況誘導，模擬戰場真實景況，加強官兵專業學能與部隊整體戰力。

國防部30日舉行國軍107年春節加強戰備媒體參訪活動，在花蓮復興營區進行花蓮港反突擊作戰縮短距離演練。（記者黃耀徵攝）

國防部30日舉行國軍107年春節加強戰備媒體參訪活動，在花蓮復興營區進行花蓮港反突擊作戰縮短距離演練。（記者黃耀徵攝）

戰車排發煙變換射擊陣地，在煙霧中進行作戰。（記者黃耀徵攝）

戰車在煙霧中變換射擊陣地，持續向敵方進行火力追擊。（記者黃耀徵攝）

機步營營部連上兵步槍兵曾胤五負責狙擊任務，現場演練潛行。（記者黃耀徵攝）

狙擊手做足偽裝，在草地上潛行，尋找機會對敵方進行攻擊。（記者黃耀徵攝）